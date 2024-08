A- A+

Futebol Aparecidense e Vitória da Série C 2022 são inspirações do Náutico para garantir vaga no G8 em 2024 Goianos e baianos conquistaram vaga no quadrangular somente na rodada final da primeira fase

Desde 2022, quando a Série C do Campeonato Brasileiro adotou o atual modelo de disputa, com pontos corridos em turno único para classificar oito clubes em dois quadrangulares, com os dois primeiros de cada chave subindo de divisão, entrar no G8 somente na rodada final é um feito de apenas duas equipes: Aparecidense-GO e Vitória. Uma marca que o Náutico espera ser o terceiro a repetir na história em 2024.





Cenários



A última rodada da Série C 2022 começou com quatro classificados. Foram eles o Mirassol, Paysandu, ABC e Figueirense. Outros sete clubes brigavam pelas quatro vagas finais: Volta Redonda, Botafogo-SP, Botafogo-PB, Remo, Aparecidense-GO, Vitória e Ypiranga-RS.



Volta Redonda, Botafogo-SP, Botafogo-PB e Remo começaram a rodada no G8, ocupando do quinto ao oitavo lugar, respectivamente. Cariocas e paulistas permaneceram assim até o fim. O Voltaço venceu o Campinense, por 1x0, no Amigão. A Pantera, em confronto direto perante o Leão Azul, ganhou por 2x1, em Santa Cruz.



Com a derrota, o Remo deixou o G8. Assim como o Botafogo-PB, que também tropeçou por 1x0, no “jogo de seis pontos” contra a Aparecidense, no Aníbal Toledo. Resultado que colocou os goianos, que estavam em nono inicialmente, na zona de classificação, em oitavo.

O Vitória, que começou a rodada em 10º, foi beneficiado por esses resultados e também fez o dever de casa ao ganhar por 3x1 do Brasil de Pelotas, no Barradão. No fim, os baianos ficaram em sétimo.

Quadrangular



No quadrangular, apenas o Vitória conseguiu o acesso. O Leão terminou em segundo na chave que tinha ABC (líder, que também subiu), Figueirense e Paysandu.



Já a Aparecidense não comemorou a ida para a Série B, ficando em terceiro no grupo. O Volta Redonda, lanterna, também seguiu na Série C. Mirassol e Botafogo comemoraram o acesso.



Nono colocado da Série C 2024, o Náutico entrará no G8 em caso de vitória diante do Londrina, sábado (24), no estádio do Café. Em caso de empate, terá de secar Remo e Figueirense. Os paraenses, em oitavo, com 25, pegam o São José, no Francisco Novelletto. Os catarinenses, em 10º, com 24, encaram o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira.

Segundo o site "Chance de Gol", o Náutico tem 42,1% de probabilidade de terminar no G8. O Londrina tem 70,5%. Remo (65,8%) e Figueirense (21,6%) completam a lista.

Veja também

