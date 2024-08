A- A+

Sport Perto de completar um mês no Sport, Guto busca equilíbrio: "Não tem como apressar o tempo" Treinador rubro-negro tem mostrado insatisfação com as últimas atuações do time na Série B

Na próxima segunda-feira (26), fará um mês do anúncio de Guto Ferreira como técnico do Sport. Diferente do esperado pelo torcedor, a troca de treinador não vem surtindo o efeito imaginado. Pelo contrário, a equipe rubro-negra tem se distanciado do objetivo, apesar de ter dois jogos a menos na Série B.

Quando Mariano Soso deixou o clube após o empate com a Chapecoense, pela 17ª rodada, o Sport também ocupava a nona colocação. No entanto, apenas dois pontos separavam o Rubro-negro do G-4. Agora, com Guto, a diferença para o grupo dos quatro primeiros é de quatro pontos.

Antes do treinador assumir as rédeas da equipe, ele encontrou o Leão em uma situação ainda melhor na tabela. Pela 18ª rodada, o Sport venceu a Ponte Preta, por 3x1, na Arena de Pernambuco, com César Lucena dirigindo o time. Apesar de estar no estádio, o atual treinador apenas assistiu ao duelo de camarote. O interino entregou o elenco a Guto na sexta posição, com 28 pontos, a um ponto da zona de acesso.

Depois de comandar o Sport em quatro compromissos, Guto Ferreira tem lidado com a instabilidade da equipe. Na estreia do treinador, o Rubro-negro conseguiu um empate com o então líder, Santos, na Vila Belmiro. Na sequência, mesmo com uma atuação irregular do time, venceu o Amazonas, em São Lourenço da Mata. Nas duas últimas rodadas, porém, as derrotas para Vila Nova e Coritiba, respectivamente, ligaram o alerta do treinador.

Para voltar aos trilhos, Guto acredita que o Sport precisa ser mais equilibrado dentro das partidas. "Tem certas coisas que demandam tempo para ajustar, corrigir, que não vão se ajustar no estalar de dedos. Não sou eu quem vai falar ou botar desculpas, estou tentando fazer o melhor para equilibrar a equipe. Quando temos a bola no campo ofensivo, ela tem condiçao de ser agressiva e perigosa. Não temos conseguido controlar a partida para não correr riscos, nem ser agressivos para marcar os gols", enfatizou.

Em meio à busca pela boa performance do time, o treinador salientou que não vem tendo o tempo desejado para preparar a equipe. "Ainda não tem nem um mês (no comando do time). Joga, descansa, treina um pouco, joga de novo. Logicamente, não estamos satisfeitos, estamos preocupados, sim, e trabalhando para melhorar. Não tem como você apressar o tempo", falou.

Com 32 pontos, o Sport fechou a 22ª rodada da Série B na 9ª colocação. O Rubro-negro volta a entrar em campo na próxima terça-feira (27). Na ocasião, visita o vice-lanterna Brusque, às 21h, em jogo marcado para a Ressacada.

