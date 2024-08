A- A+

Série B Sob vaias da torcida, Sport perde para o Coritiba na Arena de Pernambuco pela Série B Com fraca atuação, Rubro-negro pouco produziu e perdeu chance de colar no G-4

O Sport perdeu a segunda partida seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. Desta vez, com uma fraca atuação e sob as vaias de mais de 11 mil torcedores, o Rubro-negro foi derrotado pelo Coritiba, por 1x0, na noite desta quinta-feira (22), na Arena de Pernambuco, pela 22ª rodada. O resultado fez o Leão estacionar nos 32 pontos e amargar a 9ª colocação. O Coxa, por sua vez, foi aos 30 pontos e saltou para a 11ª posição na tabela.

O torcedor do Sport que compareceu à Arena de Pernambuco ou acompanhou o duelo pela TV não ficou nada satisfeito com o desempenho da equipe nos 45 minutos iniciais. Sem Felipe, suspenso, Guto Ferreira optou por Fabinho na cabeça de área. Além disso, escolheu Denny Lobato para dar mais ofensividade na vaga de Luciano, enquanto Felipinho assumiu a lateral esquerda.

As mudanças pouco surtiram efeito, e os rubro-negros assistiram um Coritiba dominante na primeira etapa. Foram nove finalizações dos visitantes contra quatro do Sport. Com a maioria das jogadas construídas pelo lado esquerdo defensivo leonino, Natanael, Robson e Vini Paulista ficaram perto de colocar o Coxa em vantagem. O Leão, por sua vez, assustou em chute desviado de Lucas Lima e em tentativa de longe de Barletta.

Se não bastasse a fraca atuação, Guto ainda se viu obrigado a fazer uma mudança na primeira parte do jogo. Di Plácido, machucado, deu lugar a Lucas André.

Na volta do intervalo, Tití Ortiz foi escolhido para entrar na vaga de Denny Lobato. Junto com ele, uma nova postura foi vista nos primeiros minutos. O próprio argentino assustou o goleiro Pedro Morisco em cobrança de falta. Em seguida, após jogada trabalhada, foi a vez de Lucas André mandar pra fora.

O ímpeto rubro-negro pôde ser visto até os 15 minutos. Coincidentemente, minuto da melhor jogada construída na etapa complementar pelo Coritiba, onde os paranaenses inauguraram o marcador. Em boa troca de passes, Matheus Frizzo obrigou Caíque França a fazer grande defesa. No rebote, mais uma bola bem trabalhada, até achar Bruno Melo, que bateu de trivela para fazer 1x0.

Na base do abafa, o Sport ficou perto do empate no fim, mas viu Rodrigo Gelado salvar o Coxa em cima da linha e o goleiro Pedro Morisco fazer grande defesa para garantir os três pontos dos visitantes.

Ficha do jogo

Sport 0

Caíque França; Di Plácido (Lucas André), Allyson, Luciano Castán (Chico) e Felipinho; Fabinho, Fabricio Domínguez (Wellington Silva) e Lucas Lima; Chrystian Barletta (Zé Roberto), Lenny Lobato (Tití Ortiz) e Gustavo Coutinho. Técnico: Guto Ferreira.

Coritiba 1

Pedro Morisco; Natanael, Thalisson, Benevenuto e Bruno Melo (Rodrigo Gelado); Zé Gabriel, Vini Paulista e Sebastián Gómez; Matheus Frizzo (Júnior Brumado), Lucas Ronier e Robson (Maurício Antônio). Técnico: Jorginho.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Leonardo Henrique Pereira e Augusto Magno Ramos (ambos de MG)

VAR: Marco Fazekas Ferreira (MG)

Gols: Bruno Melo, aos 15' do 2T (COR)

Cartões amarelos: Gustavo Coutinho, Fabricio Domínguez, Tití Ortiz, Lucas Lima (SPT); Robson (COR)

Público: 11.603 torcedores

Renda: R$ 170.975,00

