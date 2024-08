A- A+

Sport Guto explica saída de Castán após vaias da torcida do Sport: "forma de poupá-lo" Treinador exaltou a importância do zagueiro e assumiu responsabilidade pelo momento da equipe

Logo após o gol do Coritiba, que deu a vitória aos paranaenses sobre o Sport, na última quinta-feira (22), os torcedores rubro-negros presentes na Arena de Pernambuco apontaram um vilão: o zagueiro Luciano Castán. Ao tentar afastar o perigo, o defensor viu a bola cair nos pés de Bruno Melo, que fez o único gol do confronto.

Capitão do time na ausência de Rafael Thyere, Castán teve que lidar com as vaias dos mais de 11 mil torcedores no estádio e acabou sendo substituído pelo técnico Guto Ferreira, que acionou Chico em seu lugar. Após o confronto, o treinador rubro-negro explicou a modificação realizada.

"Eu dei força para ele, pois ele é um jogador importante, experiente. A troca ali foi uma forma de poupá-lo. Sabemos da importância dele, ele começou a ser vaiado. Teve uma série de três ou quatro erros em sequência, mesmo.com toda experiência. O jogador sabe da responsabilidade dele, mas é difícil trabalhar sob a vaia. Foi uma maneira de tentar poupar ele, oportunizando o Chico, que entrou bem e conseguiu ajustar ali", falou Guto.

Sem apontar o dedo para um ou outro jogador, Guto assumiu a responsabilidade pelo momento instável do time. Ainda segundo o técnico, o momento é de recuperar a confiança dos atletas visando a sequência da competição.

"Em uma equipe, na medida que as peças não conseguem ter o melhor rendimento, o todo sofre. Não vou colocar a culpa só neles, e, sim, em todos nós, começando por mim. Estou aqui para buscar soluções e é o que temos feito. É trazer uma tranquilidade para eles, não abrir mão do trabalho, porque só trabalhando vamos superar isso", relatou.

"Ainda temos 18 jogos. É uma questão de embalar duas ou três vitórias. Altos e baixos na Série B vai acontecer, e precisamos ganhar consistência para embalar. Temos que ter tranquilidade e muito trabalho para achar o melhor encaixe para a equipe", finalizou.

Com a derrota para o Coritiba, o Sport fechou a 22ª rodada da Série B na 9ª colocação, com 32 pontos. O Rubro-negro volta a entrar em campo na próxima terça-feira (27). Na ocasião, visita o vice-lanterna Brusque, às 21h, em jogo marcado para a Ressacada.

