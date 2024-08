A- A+

Sport Sport anuncia renovação de contrato com Chico Antes com vínculo até o fim de 2025, prata da casa segue no Leão até o término de 2026

O zagueiro Chico segue no Sport por mais duas temporadas. Isso porque, na tarde desta quarta-feira (21), o clube anunciou a extensão do vínculo do prata da casa. Antes válido até o término de 2025, o contrato do defensor vale agora até o fim de 2026.

CONTRATO RENOVADO!



O zagueiro Chico teve seu vínculo estendido com o Leão até 2026! Vamos juntos: https://t.co/C0JlKgRHbc pic.twitter.com/1uCBo27KCK — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 21, 2024

No profissional do Sport desde 2019, Chico esteve emprestado pelo clube na primeira parte desta temporada. O zagueiro disputou o Campeonato Paulista, pelo Novorizontino, onde acabou se destacando na competição.

Após quatro meses em São Paulo, teve seu retorno solicitado pelo Sport, em meio à grave lesão de Renzo. A saída de Sabino também pesou para a diretoria buscar o defensor.

Desde a volta ao Sport, Chico ajudou o clube em nove partidas da atual Série B, sendo seis delas como titular. Ao todo, o atleta de 25 anos soma 103 jogos e dois gols pela equipe profissional rubro-negra.

As cadeiras da Ilha do Retiro vão sendo revitalizadas, impermeabilizadas e ganhando novamente cor! ‍ pic.twitter.com/or0oIW7Esi — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 21, 2024

Veja também

Sport Com mais uma lesão no joelho, Denis vai passar por nova cirurgia no Sport