Sport "Feliz em voltar a atuar", afirma Igor Cariús, do Sport, após um ano longe dos gramados Lateral-esquerdo havia sido punido pelo STJD por envolvimento em manipulação de resultados

Depois de ficar um ano afastado dos gramados, por conta de uma punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por manipulação de jogos, o lateral-esquerdo Igor Cariús falou pela primeira vez, desde que voltou a atuar com a camisa do Sport neste mês.

O atleta soma três partidas pelo Rubro-negro, nesta Série B, e declarou estar feliz por poder ajudar o clube novamente.

“Muito feliz em voltar a atuar no futebol, em estar vestindo a camisa do Sport. Saudades também de estar dentro de campo, jogando. Fiquei um ano parado, só de treinamento, mas é muito diferente. Ainda é sem ritmo, mas aos poucos vamos melhorando para estar na melhor condição para poder ajudar o Sport”, declarou em entrevista à assessoria do clube.

Enquanto esteve impedido de exercer a profissão, Cariús ficou treinando nas instalações do Sport. Em julho, após ser liberado para atuar, assinou um novo contrato com o clube e fez sua reestreia diante do Santos, na Vila Belmiro.

Ele também foi utilizado perante o Amazonas, mas foi contra o Vila Nova, na rodada passada, que o jogador foi utilizado pela primeira vez na formação titular por Guto Ferreira.

Agora, com a possibilidade de ser titular mais uma vez, o lateral-esquerdo falou da expectativa para o próximo compromisso do clube, nesta quinta-feira (22), contra o Coritiba, às 21h, na Arena de Pernambuco.

"Fizemos ajustes com o professor e estudamos a equipe do Coritiba. Será um jogo muito difícil, a equipe do Coritiba é bem montada, tem jogadores de muita qualidade. Tem o professor Jorginho, já trabalhei com ele, é um cara muito inteligente", pontuou.

O Sport é o atual 6º colocado da Série B, com 32 pontos. A equipe da Ilha do Retiro, no entanto, ainda tem dois jogos a menos que os demais adversários - contra CRB e Operário-PR, respectivamente.

