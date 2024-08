A- A+

Sport Com mais uma lesão no joelho, Denis vai passar por nova cirurgia no Sport Esta é a quarta vez que o goleiro terá que encarar um procedimento cirúrgico, desde que desembarcou no Leão

Aos 37 anos, o goleiro Denis terá que passar por mais uma cirurgia no joelho esquerdo. A quarta desde que chegou ao Sport, no segundo semestre de 2022. A informação foi confirmada pela reportagem junto à assessoria de comunicação rubro-negra.

"Em tratamento de uma lesão no joelho esquerdo e com contrato, o goleiro Denis passará por cirurgia, após realizar exames de imagem. O departamento médico concederá detalhes após o procedimento, previsto para ser feito em breve", informou o Sport através de nota.

Com a notícia, o goleiro terá seu vínculo estendido pelo clube mais uma vez. No fim de 2023, após Denis ter diagnosticada uma lesão no menisco do joelho, ele teve o contrato renovado até o fim de abril deste ano.

Na última semana antes de encerrar sua relação com o Sport, porém, o arqueiro teve que passar por nova cirurgia. Assim, a diretoria estendeu o contrato do jogador até o mesmo se recuperar por completo.

Vale lembrar, que assim que desembarcou na Ilha do Retiro, em 2022, Denis sofreu uma grave lesão durante um treinamento. Na oportunidade, ficou afastado dos gramados por oito meses.

Recuperado, depois de passar bom tempo no banco de reservas, ganhou chances com Enderson Moreira, mas não conseguiu se firmar no time titular. Ao todo, foram apenas 11 partidas sob a meta leonina.

