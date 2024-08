A- A+

Série B Sport visita o Brusque em busca de vitória para evitar crise na Ilha do Retiro Em duelo válido pela 23ª rodada da Série B, Leão tenta se recuperar das duas derrotas seguidas no campeonato

Mais que se reaproximar do G-4, o Sport entra em campo na noite desta terça-feira (27) tentando evitar que uma crise se instaure na Ilha do Retiro. Após duas derrotas seguidas, o Leão busca reencontrar o caminho das vitórias diante do Brusque, na Ressacada, às 21h, pela 23ª rodada da Série B. O Rubro-negro é apenas o nono colocado, com 32 pontos. O Quadricolor, por sua vez, é o penúltimo, com 19 pontos ganhos.

Sem se apegar aos dois jogos a menos que o clube tem na competição, o presidente Yuri Romão se reuniu com os jogadores e comissão técnica no último final de semana. O mandatário reconheceu o mau momento do time e declarou ter transmitido todas as “angústias e preocupações”, além de declarar que espera “uma competitividade maior do elenco”. Atualmente, sete pontos separam o Sport do Vila Nova, equipe que abre a zona de acesso.

No Centro de Treinamento, o presidente Yuri Romão se reuniu com elenco e comissão técnica. Confira o pronunciamento completo: pic.twitter.com/rJvG89iVZc — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 24, 2024

Alinhado com o discurso do mandatário, o atacante Gustavo Coutinho enfatizou que o elenco está “insatisfeito” com a fase do clube. Ele garante que a chave está virada para recolocar o Sport no caminho das vitórias.

“É um momento complicado, estamos todos insatisfeitos. Queremos sair desta situação o mais rápido possível. Duas derrotas seguidas não é bom para a gente, nem para a nossa sequência no campeonato. A gente já virou a chave e agora é buscar o resultado positivo fora de casa, para se aproximar cada vez mais do G-4”, pontuou o camisa 9.

Felipe volta, Domínguez é ausência

Em meio ao momento delicado na Segundona, o técnico Guto Ferreira terá um retorno importante visando a formação da equipe. Após cumprir suspensão na rodada passada, o volante Felipe volta ao time titular.

Por outro lado, o treinador terá que lidar com algumas baixas consideráveis. Contra o Coritiba, o lateral-direito Di Plácido deixou o gramado ainda no primeiro tempo com uma lesão na coxa direita e vem sendo acompanhado pelo departamento médico. Na ocasião, Lucas André foi improvisado na função, mas Fabinho pode ocupar o espaço.

Outra ausência sentida será a de Fabricio Domínguez. Artilheiro do time na Série B, ao lado de Gustavo Coutinho, o cabeça de área recebeu o terceiro cartão amarelo perante o Coxa e está fora da lista de relacionados. Luciano pode ficar com a vaga do camisa 8. Reserva, Tití Ortiz também está suspenso e não viajou para Santa Catarina.

Má fase do adversário

Se já não bastasse amargar a vice-lanterna da Série B, o Brusque chega ao confronto com o Sport sem perspectivas de melhoras no campeonato. São seis pontos atrás do Paysandu, primeiro time fora do Z-4. Ademais, a equipe catarinense amarga uma sequência negativa de cinco jogos. São quatro derrotas e um empate nas últimas cinco rodadas.

Ficha técnica

Brusque

Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Wallace e Luiz Henrique; Rodolfo Potiguar (Lorran), Marcos Serrato e Alex Ruan; Guilherme Queiroz, Diego Matheus e Rodrigo Pollero. Técnico: Luizinho Vieira.

Sport

Caíque França; Fabinho (Lucas André), Allyson, Luciano Castán (Chico) e Igor Cariús; Felipe, Luciano e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Wellington Silva e Gustavo Coutinho. Técnico: Guto Ferreira.

Local: Ressacada (Florianópolis/SC)

Horário: 21h

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Lucas Costa Modesto e Lehi Sousa Silva (ambos do DF)

Transmissão: Premiere, TV Brasil e Canal GOAT.

