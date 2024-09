César Lucena elogia postura do Sport na virada contra Ituano: "Não adiantava se lamentar"

A- A+

Depois de três derrotas consecutivas e a saída do antigo treinador, Guto Ferreira, o Sport precisava reagir se ainda pensava em acesso nesta Série B. Depois de começar perdendo, nesta segunda-feira (02), contra o Ituano, a equipe rubro-negra conseguiu escalar as adversidades e virar o placar para 3 x 2, ganhando elogios do técnico interino, César Lucena.

“Nós temos que esquecer o que passou. Não estávamos bem, precisávamos vencer e não adiantava se lamentar. Tínhamos que dar um passo à frente, entender que era um jogo importante, uma partida que poderia nos colocar na briga do nosso objetivo, eles entenderam isso, deixaram a tristeza dos outros resultados para trás e perceberam que era um jogo de vida ou morte", disse o comandente.

Para uma equipe que está vivendo um momento negativo, iniciar mais uma partida atrás do placar é o pior cenário possível. ´Para César, o fato do time ter dado a volta por cima e ter buscado o empate nos minutos seguintes, é o suficiente para mostrar a real capacidade do elenco. “Claro que tomar um gol aos 50 segundos de jogo nos deixa chateados, mas o time conseguiu manter a cabeça no lugar, teve capacidade de ir em busca da vitória e isso que eu procuro valorizar", começou.

"A gente cobrou dos atletas, eles aceitaram e entenderam que começamos mal, mas eles fizeram um grande jogo e apesar do gol cedo, parecia que estava 0 x 0 e buscou o gol o tempo inteiro", valorizou.

Com os três pontos conquistados diante do Ituano, o Sport retomou a 7ª colocação, agora com 35 pontos ganhos. Pensando na disputa pelo G4, o Leão está a quatro pontos do Vila Nova, primeiro na zona de acesso. O Rubro-negro ainda tem dois jogos atrasados, um contra o CRB e outro contra o Operário.







