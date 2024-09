A- A+

Futebol No aguardo do novo treinador, Sport recebe o Ituano, pela Série B Leão vem de três derrotas consecutivas e tenta se recuperar para voltar ao G4

Ainda sem oficializar o nome do novo técnico para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport recebe o Ituano, nesta segunda (2), na Arena de Pernambuco, pela 24ª rodada. Confronto que abre o mês de setembro, torcendo para o "desgosto de agosto" ter ficado para trás.

Com dez pontos de diferença e sete posições de distância, Sport (10º, com 32) e Ituano (17°, com 22) vivem brigas distintas na Série B, com os pernambucanos tentando retornar ao G4 e os paulistas querendo sair do Z4. Mas, a julgar pelos últimos cinco jogos, quem chega em fase pior é o Leão.

Nos 15 pontos em disputa no recorte do mês de agosto, o Sport somou apenas quatro. Um aproveitamento de 26,6%. Desempenho que provocou a demissão do técnico Guto Ferreira. Os pernambucanos ganharam apenas do Amazonas. No mais, empate diante do Santos e três derrotas seguidas perante Vila Nova, Coritiba e Brusque.

"O momento é ruim, todos sabem disso. Estamos incomodados e ninguém queria estar passando por isso. Sabemos da cobrança que é vestir essa camisa. Vamos nos unir para sair dessa situação", afirmou o zagueiro Chico.

No mesmo período, o Ituano teve aproveitamento de 60%, com três vitórias e duas derrotas. No primeiro turno, os paulistas venceram o Sport por 1x0.

Favorito

O nome mais forte para assumir o Sport é o de Pepa, treinador português de 43 anos. O profissional teve passagem pelo Cruzeiro em 2023, com sete vitórias, oito empates e dez derrotas.

Contra o Ituano, o Sport será comandado pelo auxiliar, César Lucena. Para o confronto, o Sport não terá o volante Luciano e o meia Lucas Lima, suspensos. Em contrapartida, Fabrício Domínguez e Titi Ortiz ficam à disposição.

Na lateral direita, a dúvida é saber quem será improvisado no setor após lesões do colombiano Palácios e do argentino Di Plácido. Os volantes Fabinho e Lucas André, além do lateral-esquerdo Igor Cariús podem ser opções.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Lucas André (Igor Cariús), Allyson, Chico e Felipinho; Felipe, Fabinho e Fabrício Domínguez; Chrystian Barletta, Wellington Silva e Gustavo Coutinho. Técnico interino: Cesar Lucena

Ituano

Jefferson Paulino; Marcinho, Guilherme Mariano, Claudinho e Guilherme Lazaroni;

Rodrigo, Miquéias e José Aldo; Bruno Xavier, Thonny Anderson e Vinícius Paiva. Técnico: Alberto Valentim

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 19h30

Árbitro: André Luiz Policarpo Bento (MG). Assistentes: Celso Luiz da Silva e Magno Arantes Lira

Transmissão: SporTV

