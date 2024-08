Confronto Sport x Ituano tem horário alterado

A- A+

O jogo entre Sport x Ituano, que está marcado para a próxima segunda-feira (02) teve o horário mudado pela CBF. Anteriormente, o duelo estava marcado para acontecer às 20h. Agora, o confronto válido pela 24ª rodada da Série B começará a partir das 19h30, na Arena de Pernambuco.

Vindo de três derrotas consecutivas, pior recorte do Leão na atual Série B, esse será o primeiro jogo do Sport após a breve passagem de Guto Ferreira pelo comando técnico da equipe. Quem estará na beira do gramado na segunda será o auxiliar efetivo do clube, César Lucena.

Para o nome do novo treinador rubro-negro, o nome de Daniel Paulista surgiu como o mais forte nas horas seguintes a demissão de Guto, mas veio perdendo força ao longo da semana. Outro que recebeu sondagens da diretoria leonina foi o português Pepa, treinador com passagem pelo Cruzeiro.

