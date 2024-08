Sport anuncia contratação de Julián Fernández, volante argentino

A- A+

Um reforço para o sistema de meio-campo chegou na Ilha do Retiro. Nesta sexta-feira (30), o Sport anunciou oficialmente a chegada de Julián Fernández, volante argentino que chega por empréstimo do Newell Old Boys-ARG. O atleta tem contrato até o fim da temporada de 2024.

Jogador de 29 anos, Julián Fernández foi revelado pelo All Boys-ARG. O atleta passou ainda pelo Olimpo-ARG, Palestino-CHI e seus últimos dois clubes foram o Lanús e o Newell Old Boys, equipes da elite do futebol argentino.

Com a camisa rubro-negra dos Leprosos, como também é conhecido a equipe do Newell, o atleta soma mais de 100 partidas. Volante de características mais defensivas, Julián marcou apenas quatro vezes com o clube que é detentor dos seus direitos.

Na atual temporada de 2024, o meio-campista atuou em 19 partidas, a grande maioria na disputa da Copa da Liga Argentina, torneio que ocorreu no primeiro semestre do ano. Já nos últimos meses, durante o Campeonato Argentino, o atleta perdeu um pouco de espaço no elenco e não atuou nas últimas quatro partidas da equipe.

Fernández é o sétimo reforço anunciado pelo clube na atual janela de transferências. Ele junta-se ao defensor Palacios, o zagueiro Allyson, os laterais Di Plácido e Igor Cariús, além dos atacantes Wellington Silva e Lenny Lobato.

