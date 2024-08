A- A+

Sport Diretor do Sport diz que "mudanças foram necessárias" e explica busca por novo técnico Na última quarta-feira (28), Leão acertou a saída de Guto Ferreira do clube

A diretoria do Sport se pronunciou pela primeira vez após a saída do técnico Guto Ferreira do clube. Através do membro do comitê gestor, Guilherme Falcão, o Rubro-negro falou sobre o estágio atual da procura por um novo comandante. Depois de receber uma negativa de Daniel Paulista, o Leão procurou Pepa, ex-Cruzeiro.

"O Sport está fazendo uma avaliação de mercado. É uma situação, pelo estágio da temporada, complexa. Muitos treinadores estão empregados, outros não desejam pegar projetos em andamento. Temos uma visão importante do que queremos e não queremos para este momento que estamos vivendo", pontuou Falcão.

"Estamos conversando com alguns profissionais, fazendo uma avaliação daquilo que precisamos enquanto clube para executar essa atividade de prospecção de um novo treinador. Enquanto isso não acontece, a gente confia no staff que está aqui, que tem o apoio dos atletas e diretoria para executar o trabalho visando o jogo com o Ituano", seguiu.

Ainda de acordo com o dirigente, a ideia da diretoria não era mudar o planejamento ao longo da temporada, porém, as demissões de Mariano Soso e Guto foram vistas como "necessárias". "Ninguém deseja começar a temporada planejando mudar o técnico duas vezes, mas as mudanças foram necessárias, pautadas no que víamos e acompanhávamos internamente. Foram necessárias para resgatar e recolocar o clube no caminho do acesso", enfatizou.

"Quem imagina que a temporada do Sport acabou ou está apostando que o Sport parou pelo caminho, está enganado. O Sport vai dar a volta por cima, vamos começar a rampar um trilho de vitória e sucesso", finalizou.

Enquanto não anuncia a chegada de um novo técnico, o Sport segue se preparando para mais uma partida da Série B. Na segunda-feira (2), o Leão recebe o Ituano, às 20h, na Arena de Pernambuco, pela 24ª rodada. Atualmente, o Rubro-negro é o 10º colocado, com 32 pontos.

Veja também

Paralimpíadas Jogos Paralímpicos: pernambucanas Andreza Vitória e Evani Calado vencem nas suas estreias da bocha