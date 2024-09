Em jogo complicado, Sport derrota Ituano na Arena e volta a vencer na Série B

A- A+

No futebol moderno, os lances de bola parada podem ser decisivos nos confrontos mais complicados. Nesta segunda-feira (02), em um jogo de pouca inspiração técnica, a precisão do Sport nessas jogadas fizeram a diferença no placar de 3 x 2 diante do Ituano, pela 24ª rodada da Série B, na Arena de Pernambuco. A vitória encerrou jejum de três jogos sem vencer.

Com o time em crise e sem muita confiança, tudo que o Sport não precisava era sair atrás. Mas antes da primeira volta do ponteiro, após a cobrança de um arremesso lateral, a bola entrou em disputa e sobrou para José Aldo, o meia do Ituano soltou uma bomba da entrada da área e abriu o placar com somente 53 segundos.

Todo o contexto da partida parecia confuso para o Leão. A equipe rubro-negra escapou de tomar o segundo após um escorregão do atacante adversário e parecia perdida em campo.

Ainda assim, e de uma maneira bem estabanada, surgiu o gol de empate. Aos 10 minutos, Barletta cobrou falta na área, Chico cabeceou, mas o goleiro Jefferson Paulino impediu no primeiro momento, numa segunda chance, o zagueiro mandou a bola na trave e na volta, ela resvalou em um defensor do Ituano e foi para rede, tudo igual.

A partir de então, o jogo se apresentava bem aberto, com as duas equipes construindo algumas situações. Ainda assim, os times esbarravam na grande quantidade de passes errados.

Aos 36 minutos, em mais uma jogada cheia de confusão, Coutinho aproveitou o erro da defesa e encheu o pé, a bola foi no travessão, na volta, Felipinho bateu cruzado para dentro da pequena área, mas ninguém chegou para dar o toque final.

Antes de terminar a primeira etapa, o Leão construiu mais uma chance. Após longa troca de passes, Igor Cariús encontrou Wellington Silva, o camisa 18 exigiu mais uma grande defesa de Jefferson Paulino numa cabeçada e no rebote, Felipinho soltou o pé, mas a bola resvalou na zaga e foi para fora.



No início da segunda etapa, logo nos primeiros lances, o Sport pareceu ter voltado mais ligado. Ainda aos dois minutos, Wellington Silva fez toda uma jogada individual, entrou na área e finalizou com muito perigo, a bola passou raspando a trave.

Na sequência, Gustavo Coutinho desperdiçou duas oportunidades. Na primeira, o goleiro do Ituano vacilou no tiro de meta, Barletta serviu o atacante, que não conseguiu dominar e perdeu grande chance. Depois, Barletta recebeu no mano a mano com o lateral e bateu, a bola resvalou e sobrou na pequena área, mas o camisa 9 furou e não aproveitou.

Quando a pressão do Sport parecia ter sido contornada pelo Ituano, o juiz marcou um pênalti de Miquéias em Zé Roberto. Aos 25 minutos, o próprio camisa 99 deslocou o goleiro e virou a partida para o Leão.

A partir de então, o confronto passou a ser um pouco mais controlado pelo Sport. Até que aos 41 minutos, o lance que parecia dar tranquilidade. Barletta alçou novamente a bola na área, Zé Roberto se antecipou no primeiro pau e ampliou a vantagem para o Leão.

Mas aos 48 minutos, Felipe vacilou na saída de jogo e a bola sobrou para Álvaro, ex-Náutico. O atacante saiu de frente para Caíque França e diminuiu. Apesar do susto, não teve tempo para mais nada. O Leão voltou a somar mais três pontos e agora está na 7ª colocação na Série B, ainda com dois jogos a menos.

Ficha Técnica



Sport 3

Caíque França; Igor Cariús (Allyson), Chico, Rafael Thyere (Luciano Castán) e Felipinho; Felipe, Fabrício Domínguez e Títi Ortiz; Barletta, Wellington Silva (Lenny Lobato) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: César Lucena

Ituano 2

Jefferson Paulino; Marcinho, Claudinho, Gui Mariano e Guilherme Lazaroni; Rodrigo (Xavier), Miquéias e José Aldo (Yann Rolim); Bruno Xavier (João Carlos), Vinícius Paiva (Leozinho) e Thonny Anderson (Álvaro). Técnico: Alberto Valentim

Local: Arena de Pernambuco

Árbitro: André Luiz Bento (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Magno Arantes Lira (ambos de MG)

Gols: José Aldo aos 1’ do 1T e Álvaro aos 48’ do 2T (I) Chico aos 10’ do 1T e Zé Roberto aos 25’ e 41’ do 2T(S)

Cartões amarelos: Barletta, Felipe, Títi Ortiz, Igor Cariús e Zé Roberto (S) Gui Mariano, José Aldo, Vinícius Paiva e Lazaroni (I)



