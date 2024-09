A- A+

Sport Sport oficializa a contratação do técnico Pepa, ex-Cruzeiro Aos 43 anos, o treinador está no Recife desde domingo e assistiu à vitória leonina sobre o Ituano

O Sport anunciou, na tarde desta terça-feira (3), a contratação do técnico Pepa, de 43 anos. Ele chega ao clube para substituir Guto Ferreira, demitido na última semana, após três derrotas consecutivas. O vínculo do português vai até o fim da atual temporada, com renovação automática em caso de acesso.

O novo treinador rubro-negro chega com os seguintes integrantes para a comissão técnica: os auxiliares Samuel Correia e Hugo Silva; o preparador físico Pedro Oliveira e o analista Pedro Azevedo.

Ex-Cruzeiro, Pepa será o oitavo treinador a dirigir o clube da Praça da Bandeira na gestão Yuri Romão. Gustavo Florentín, Gilmar Dal Pozzo, Lisca, Claudinei Oliveira, Enderson Moreira, Mariano Soso, além de Guto, foram outros técnicos a comandarem a equipe desde então.

Pepa está no Recife desde a noite do último domingo e assitiu, na segunda-feira (3), in loco, a vitória do Sport sobre o Ituano, por 3x2, na Arena de Pernambuco, pela Série B do Brasileiro. Na ocasião, César Lucena dirigiu o time. A expectativa é que ele faça sua estreia diante do Avaí, sábado (7), na Ressacada.

Pepa no Cruzeiro

Pepa chegou ao Cruzeiro em março de 2023, para substituir o uruguaio Paulo Pezzolano. A passagem pelo clube mineiro, porém, durou apenas cinco meses.

Foram 25 partidas à frente da Raposa, onde somou sete vitórias, oito empates e dez derrotas. Um aproveitamento de 38%. Após uma sequência de maus resultados na Série A, acabou demitido pela diretoria do time celeste.

Além do clube brasileiro, o técnico já dirigiu Sanjoanense, Feirense, Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, em Portugal. Ele também foi treinador do Al-Tai e Al Ahli, na Arábia Saudita, seu último clube.

