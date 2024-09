A- A+

Sport Pepa prega união para melhorar números da zaga do Sport: "transformar problema em desafio" Setor defensivo rubro-negro foi vazado nas últimas nove partidas desta Série B

Com a missão de levar o Sport à Série A do futebol brasileiro, o técnico Pepa tem outro desafio pela frente: reajustar o sistema defensivo rubro-negro, vazado nos últimos nove compromissos da Série B. Em sua apresentação, na quarta-feira (4), o treinador afirmou confiar no grupo para reverter o quadro negativo.

“Gosto de transformar os problemas em desafios. É um desafio grande e tem que ser encarado com coragem, determinação. Tenho a confiança total do elenco. O elenco tendo qualidade como tem, o desafio não fica tão grande”, pontuou o português.

Em sua passagem pelo Cruzeiro, Pepa viveu fase parecida com a atual do clube pernambucano. Nos 25 jogos que esteve à frente do time mineiro, o técnico viu a equipe tomar gols em 16 compromissos - em 15 desses, a Raposa não triunfou.

Questionado sobre as semelhanças das situações, o novo comandante do Sport evitou comparações e pregou que a união pode ser determinante para dias melhores na zaga.

“É impossível fazer comparações. É buscar potencializar o máximo a qualidade do elenco, que é muita. Vou falar algo que pode ser um chavão: “difícil é fazer o simples”. Cabe a nós ter a humildade e capacidade para perceber a forma de disfarçar certas dificuldades, certos erros. Isso é com trabalho coletivo, união”, enfatizou.

O Sport sofreu 24 gols em 22 jogos disputados nesta edição da Segundona. Uma média pouco superior a um gol por partida. Neste sábado (7), Pepa terá a primeira oportunidade de mostrar correções feitas no setor defensivo. Às 19h, o Leão visita o Avaí, pela 25ª rodada, na Ressacada.

