Futebol Em estreia de Pepa, Sport visita o Avaí pela Série B 2024; confira escalação e onde assistir Sport é o sétimo colocado, com 35 pontos. O Avaí é o quinto, com 37

Estreia e reencontros marcam o confronto deste sábado (7), na Ressacada, entre Avaí (5º, com 37 pontos) e Sport (7º, com 35), pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo Leão, será o primeiro jogo da equipe sob o comando do técnico Pepa, contratado para a vaga de Guto Ferreira. No lado do Avaí, os rubro-negros vão encarar velhos conhecidos que agora estão no lado adversário.

Enderson Moreira

Na área técnica do Avaí estará um profissional que em um passado recente vestiu as cores rubro-negras: Enderson Moreira. Com o treinador, o Sport foi campeão pernambucano em 2023 e chegou a ter o melhor ataque do Brasil. Na Copa do Nordeste do ano passado, ficou com o vice-campeonato, perdendo para o Ceará, na Ilha do Retiro, nas penalidades. Também nos pênaltis, o Leão caiu nas oitavas de final para o São Paulo.

Na Série B, após um bom começo e presença no G4, a equipe foi perdendo fôlego na reta final - principalmente após a saída do meia Luciano Juba para o Bahia. O treinador deixou o cargo na penúltima rodada do torneio e os pernambucanos não conseguiram o acesso à Série A.

Vagner Love

Pouco antes da chegada de Enderson, o Sport contratou o centroavante Vagner Love, em julho de 2022. O atacante chegou para ajudar o Leão na luta pelo acesso à Série A, mas não obteve sucesso - frustração que se repetiu em 2023.

Ao todo, Love, de 40 anos, disputou 76 partidas pelo Sport, com 30 gols marcados e 10 assistências. Mesmo com bons números, os últimos momentos do atacante com a camisa rubro-negra foram polêmicos.

Junto com outros jogadores do elenco, Love gravou um vídeo em que rebateu críticas da torcida quanto à queda de rendimento, dizendo que os que não fossem apoiar o time “deveriam ficar em casa”. O gesto repercutiu mal e, no fim, a relação entre atleta e torcedores ficou estremecida.

O Avaí também tem outros ex-jogadores do Sport como o volante Ronaldo Henrique, os meias Giovanni e Pedro Castro, além do atacante Hygor.

Escalação

A tendência é que Pepa mantenha a mesma base do Sport que venceu o Ituano por 3x2, na Arena de Pernambuco, sob o comando do interino César Lucena. Com isso, Lucas Lima deve continuar fora da equipe titular.

“Estou faminto por vitórias, faminto por sucesso. Sabe um leão com fome? Eu sou mais um leão faminto, com sede de triunfar”, enfatizou Pepa. "Temos que ter a capacidade de atacar e ser agressivos. Gosto de atropelar, quero que o jogador se divirta. Mas isso é muito bonito nas palavras, o que interessa é no campo, esse é o nosso foco. São três meses onde tudo é muito corrido. Precisamos de tudo e de todos", completou.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Igor Caríus, Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez e Titi Ortíz; Wellington Silva, Barletta e Gustavo Coutinho. Técnico: Pepa

Avaí

César; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Jonathan Costa e Mário Sérgio; Willian Maranhão, Zé Ricardo e Giovanni; Hygor, Garcez e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira

Local: Ressacada (Florianópolis/SC)

Horário: 19h

Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE). Assistentes: Daniel Vidal Pimentel e Vanessa Santos Azevedo

Transmissão: SporTV, Premiere FC

