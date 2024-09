A- A+

Série B Após vencer na estreia, Pepa elogia elenco do Sport contra o Avaí: "tiveram uma raça tremenda" Leão venceu neste sábado (7), por 2 x 0, na Ressacada

Um time já com uma nova cara. Neste sábado (7), o Sport mostrou novamente a equipe competitiva que pode ser e venceu com autoridade o Avaí, em plena Ressacada, pelo placar de 2 x 0, na estreia do novo treinador Pepa. O português elogiou a postura da equipe ao longo dos 90 minutos.

"O elenco foi muito agressivo, combativos, que jogaram juntos, compactos, não houve sofrimento de muitas oportunidades para o Avaí. A avaliação é que os jogadores estão de parabéns, tiveram uma raça tremenda, foram unidos", disse.



Com o triunfo em Santa Catarina, o Sport assumiu a quinta colocação no Campeonto Brasileiro da Série B, posição que era do Avaí. O treinador valorizou o resultado diante de uma adversário direto pelo acesso.

"Foi um jogo muito intenso, muito agressivo, muitos duelos. O time do Avaí é impressionante, normal, já sabíamos que tinham essa característica, principalmente quando está a jogar em casa", começou.

"Nós nos preocupamos com aquilo que poderíamos fazer, aquilo que nós controlamos. Houve momentos que queríamos colocar a bola no gramado e pela qualidade técnica que temos, tranquilizar mais o confronto, com mais tempo de pensar o ataque, mas a partida não permitiu muito isso", analisou.

Ainda segundo o novo comandente rubro-negro, a chave para vitória foram os momentos que a equipe conseguiu colocar a bola no chão e sair da pressão adversária. "Sempre que conseguíamos trocar passes, sair da pressão e variar o centro do jogo, as coisas ficavam mais fáceis pela qualidade que temos do meio para frente", disse.

Agora o Sport não tem muito tempo para ficar comemorando. O Leão terá um duelo de "ida e volta" contra o CRB na próxima semana. Na próxima quarta-feira (11), vai para Alagoas fazer um jogo atrasado da 7ª rodada e no domingo (15), na possível volta da Ilha do Retiro, o duelo será válido pela 26ª rodada.











