Sport não vence o CRB fora de casa há 23 anos; confira o retrospecto

Após vencer o Avaí fora de casa no último sábado (7), o Sport terá outro compromisso como visitante pela Série B. Em jogo atrasado pela 7ª rodada, o Leão visita o CRB, nesta quarta-feira (11), no Rei Pelé, onde terá uma dura missão: o Rubro-Negro não vence o Galo fora de casa há 23 anos.

São 10 jogos desde o último triunfo do Sport como visitante, em 2001. Na ocasião, a vitória rubro-negra aconteceu pela Copa do Nordeste, pelo placar de 1 a 0, com gol marcado pelo ídolo do clube, Leonardo.

De lá para cá, o Leão acumulou cinco empates e cinco derrotas nos jogos como visitante. O último réves aconteceu pela Série B do ano passado, quando o Rubro-negro perdeu por 2 a 0, com gols de Anselmo Ramón e Jordan, contra.

Confira o retrospecto

2023 - CRB 2x0 Sport (Série B)

2022 - CRB 2x0 Sport (Série B)

2022 - CRB 1x0 Sport (Copa do Nordeste)

2021 - CRB 2x0 Sport (Copa do Nordeste)

2019 - CRB 1x1 Sport (Série B)

2016 - CRB 2x1 Sport (Copa do Nordeste)

2006 - CRB 1x1 Sport (Série B)

2005 - CRB 0x0 Sport (Série B)

2004 - CRB 1x1 Sport (Série B)

2003 - CRB 1x1 Sport (Série B)

2001 - CRB 0x1 Sport (Copa do Nordeste)

Cenário favorável

Olhando para o passado, o histórico pode não ser muito animador para o Rubro-negro. Porém, ao analisar a atual campanha na Série B, o torcedor pode manter um certo otimismo.

Isso porque o Sport é o quarto melhor visitante do campeonato. Em 12 partidas, são quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas do Leão fora de seus domínios. O Leão é o sexto colocado, com 38 pontos.

Já o CRB, que atualmente ocupa a 17ª colocação do campeonato, com 25, é o primeiro clube na zona de rebaixamento. O Galo não vem apresentando um bom desempenho como mandante. O Alvirrubro é apenas o 12º melhor mandante do torneio e vem de três derrotas seguidas dentro de casa.

Para o duelo, o Galo Alagoano terá a estreia de Bruno Pivetti, que estava no Náutico até pouco tempo. Pivetti substitui Daniel Paulista, ex-Sport, que vinha de 11 jogos sem vencer e não resistiu à derrota para o Vila Nova na última rodada.

