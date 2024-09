CRB x Sport: onde assistir e prováveis escalações do jogo desta quarta (11)

A- A+

Em confronto atrasado da 7ª rodada da Série B, CRB e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (11). Em fases opostas na competição, alagoanos e pernambucanos jogam às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió.

Enquanto o Alvirrubro abre a zona de rebaixamento, com 25 pontos, o Rubro-negro é o sexto colocado, com 38 pontos, e pode encurtar para um ponto a distância para o G-4. No domingo (15), os times voltam a se encontrar, desta vez pela 26ª rodada, às 18h30, no Recife.

Do lado dos mandantes, a partida vai marcar a estreia do técnico Bruno Pivetti. Ele assume os alagoanos no lugar de Daniel Paulista, demitido na última semana, após revés para o Vila Nova.

Em sua primeira partida à frente da equipe, Pivetti vai promover mudanças. No meio-campo, Marco Antônio, que trabalhou com o treinador recentemente no Náutico, pode aparecer na formação titular na vaga de João Pedro.

Já no ataque, Anselmo Ramon pode retomar a titularidade. O treinador revelou ter conversado em particular com o centroavante e o elogiou durante entrevista coletiva.

Pelo lado do Sport, o recém-chegado técnico Pepa pode repetir a formação que deu certo contra o Avaí, em Florianópolis, na rodada passada.

A única dúvida está no ataque. Em boa fase e com a permanência no clube confirmada, após investida do futebol iraniano, Zé Roberto pode aparecer na vaga de Gustavo Coutinho no setor ofensivo.

Prováveis escalações

CRB

Matheus Albino; Hereda, Saimon, Luis Segovia e Willian Formiga; Falcão, Marco Antônio (João Pedro) e Gegê; Getúlio (Labandeira), Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Sport

Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Barletta, Titi Ortíz e Gustavo Coutinho (Zé Roberto).

Onde assistir?

O SporTV, Premiere e TV Brasil transmitem ao confronto.

