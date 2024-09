Sport conhece adversário da semifinal do Campeonato Brasileiro de Futsal

A- A+

O Sport já sabe quem será o seu adversário na semifinal do Campeonato Brasileiro de Futsal. Nesta terça-feira (10), o Fortaleza venceu o jogo de volta por 5 x 3 diante do Concórdia e garantiu a vaga. O Tricolor do Pici já havia vencido o jogo de ida.

O Fortaleza chegou com a vantagem após vencer fora de casa, na partida de ida, por 3 x 1. O Leão de cearense precisa de ao menos um empate para garantir a vaga. Mas foi pego de surpresa no jogo de volta, e saiu atrás do marcador com o gol de Jean, atleta do Concórdia.

Mas ainda no primeiro tempo, chegou ao empate com o experiente pivô Jé e virou com o também rodado Jackson Samurai, jogadores com histórico na Seleção Brasileira. Bem perto do fim da etapa inicial, o time de Santa Catarina chegou ao empate com Galinho.

Na segunda etapa, Kauê deixou o Fortaleza na frente novamente. Mas não demorou muito e Gui Canhoto empatou novamente.

O jogo já seguia para a reta final e o Concórdia utilizava do recurso do goleiro-linha. Quando em um erro da equipe catarinense, Rômulo aproveitou e fez, com a barra vazia, o gol que dava tranquilidade para o Laion. E a situação ficou ainda pior, quando o Concórdia teve um atleta expulso. Atuando com um jogador a mais, Juninho marcou o quinto e último gol do Fortaleza, dando números finais.

Além de Sport x Fortaleza, o outro confronto semifinal também tem um nordestino na disputa. Depois de eliminar o América-RN em um clássico local, o Apodi-RN agora enfrenta o Yeesco-RS. O time potiguar foi vice-campeão da Copa do Brasil do ano passado e fez forte campanha na primeira fase.

