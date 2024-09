Di Plácido participa de atividade e pode reforçar Sport contra CRB

A- A+

Em preparação para encarar o CRB novamente, o Sport deve ter um reforço importante para a partida deste domingo (15), às 18h30, na Arena de Pernambuco.

O lateral-direito Di Plácido participou das atividades realizadas na tarde desta sexta-feira (13), no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, após ser ausência por conta de uma lesão na coxa direita.

Enquanto os jornalistas presentes puderam acompanhar a movimentação, o argentino trabalhou normalmente junto aos companheiros considerados reservas. Os titulares deram apenas voltas em torno do gramado.

Com a volta de Di Plácido, Pepa ganha uma opção de origem para a lateral direita. O jogador está fora de combate desde o último dia 22, quando se machucou perante o Coritiba. Em meio à falta de peças, Igor Cariús - lateral-esquerdo - tem sido improvisado do lado contrário do campo.

Apesar de voltar a ficar disponível, a expectativa é que Di Plácido inicie o compromisso deste domingo entre os reservas. Assim, a tendência é que Pepa possa repetir pela terceira vez a formação que começou os jogos contra Avaí e o próprio CRB.

