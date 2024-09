A- A+

Série B Na estreia de Pepa em casa, Sport recebe CRB de olho no G-4 Leão entra em campo às 18h30 deste domingo (15), na Arena de Pernambuco

Não é replay. Depois de se enfrentarem na última terça-feira, em jogo atrasado da 7ª rodada da Série B, em Maceió, Sport e CRB voltam a se encontrar pela competição. Desta vez, em confronto válido pela 26ª rodada, neste domingo (15), às 18h30, na Arena de Pernambuco.

A partida marca a estreia do técnico Pepa frente ao torcedor na condição de mandante. Além disso, será o primeiro de dois jogos seguidos do Leão em casa. Na quarta, o clube pernambucano recebe o Goiás, às 19h.

O Sport chega ao confronto deste final de semana ocupando a sexta colocação da Segundona, com 39 pontos, e com a possibilidade de voltar ao G-4 depois de dois meses.

Para isso, no entanto, precisa torcer por um tropeço do Ceará diante da Chapecoense, e por derrotas de Mirassol ou Vila Nova, terceiro e quarto colocados, respectivamente. Goianos e paulistas têm três pontos a mais que o Leão. O CRB, por sua vez, inicia a rodada na 16ª posição, com apenas 26 pontos.

Pepa “ansioso”

Na partida que vai marcar a estreia de Pepa diante do torcedor, a expectativa é de bom público na Arena de Pernambuco. Em única parcial divulgada pelo clube até a publicação desta matéria, 10.054 bilhetes haviam sido comercializados de forma antecipada.

Prestes a sentir o calor dos rubro-negros pela primeira vez, o treinador português não escondeu a ansiedade. “Estou muito ansioso para sentir aquele apoio e com a ajuda deles fica menos difícil, porque fácil nunca é. É uma Série B muito equilibrada e competitiva", declarou.

Escalação

O treinador recém-chegado terá a oportunidade de escalar o Leão com a mesma formação que iniciou os confrontos com Avaí e o próprio Galo da Pajuçara.

Sem suspensos ou lesionados desde então, Pepa poderá seguir dando sua cara ao time sem mexer nas principais peças.

O técnico ainda ganhou um reforço para a partida. Recuperado de lesão na coxa direita, o lateral-direito Di Plácido voltou a trabalhar com o grupo e pode aparecer na lista de relacionados. A tendência, porém, é que Igor Cariús siga improvisado na função.

Mesmo com a possibilidade de repetir a formação, Pepa tem preocupações a curto e médio prazos. Isso porque, o Sport chega ao jogo deste domingo com dez atletas pendurados, sendo seis titulares: Caíque França, Chico, Felipe, Tití Ortiz, Lucas Lima e Gustavo Coutinho.

Além deles, Alisson Cassiano, Allyson, Luciano Castán e Zé Roberto também somam dois cartões amarelos cada.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez, Tití Ortiz e Lucas Lima; Chrystian Barletta e Gustavo Coutinho. Técnico: Pepa.

CRB

Matheus Albino; Hereda, Saimon, Segovia e Willian Formiga; Falcão, João Pedro e Gegê; Mike, Anselmo Ramon e Léo Pereira. Técnico: Bruno Pivetti.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 18h30

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Márcio Iglesias Araújo Silva e Janystony Rabelo de Melo (ambos do PI)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

Transmissão: Sportv e Premiere.

