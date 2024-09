"Aguerrido", Julián Fernández diz estar bem fisicamente na briga pela titularidade no Sport

A- A+

O Sport apresentou, nesta sexta-feira (13), o último reforço anunciado para a sequência da temporada. Trata-se do volante Julián Fernández, ex-Newell's Old Boys, da Argentina. O novo camisa 5 da Ilha do Retiro chegou por empréstimo até o fim da atual temporada.

Além do volante argentino, o Sport conta com Felipe, titular do time, e Luciano para a função à frente da zaga. O recém-chegado, inclusive, destacou suas características durante a coletiva concedida no CT José de Andrade Médicis.

"Eu gosto de jogar à frente dos zagueiros. O meu jogo é aguerrido, e tento jogar na parte defensiva. Estou em um clube enorme e muito focado em conseguir coisas importantes", salientou.

Se adaptando aos novos companheiros, o reforço rubro-negro ainda não teve a oportunidade de ser titular, mas foi acionado nas duas últimas partidas. Ele entrou na reta final contra Avaí e CRB e salientou estar bem fisicamente para ajudar o time por mais minutos. O cabeça já tinha feito 19 jogos na temporada.

“Eu vim para trabalhar e dar o meu máximo. A gente vem trabalhando e a única forma de encaixar no time é treinando, não há outra forma. O grupo é muito forte de pessoas que são importantes para conseguirmos o que buscamos”, pontuou.

“Eu cheguei com ritmo de jogo, joguei os 90 minutos das partidas no Campeonato Argentino. O idioma é complicado, mas todos têm paciência para me entenderem. Estou conhecendo o grupo bem, treinando ao máximo para conseguir o objetivo que todos queremos" seguiu.

Depois de ajudar o Sport nos dois últimos jogos, Julián está à disposição de Pepa para mais um compromisso do time nesta Segundona. Neste domingo (15), o Leão recebe o CRB, às 18h30, na Arena de Pernambuco, pela 26ª rodada.

