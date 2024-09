Bombeiros fazem vistoria na Ilha e Sport mostra confiança para ter estádio contra Ceará

A- A+

Dia 25 de novembro de 2023, Sport 4x1 Sampaio Corrêa. Esta foi a última vez que o Leão atuou na Ilha do Retiro. Agora, quase 11 meses depois, o Rubro-negro vive a expectativa para voltar a jogar em sua legítima casa, que está ficando de cara nova. Nesta quinta-feira (19), o clube recebeu a visita do Corpo de Bombeiros para uma vistoria no local. A esperança da diretoria é ter o estádio em condições para a partida contra o Ceará, dia 4 de outubro, em confronto válido pela 30ª rodada da Série B.

À reportagem, o diretor de engenharia e patrimônio do clube, Walter Revoredo, afirmou acreditar que o estádio estará liberado para o próximo compromisso do time em casa, mas não quis detalhar a visita dos Bombeiros, realizada na tarde desta quinta.

“Falta pouco, acredito sim (que o estádio vai receber o jogo com o Ceará), mas estamos resolvendo. Essa visita deles faz parte do processo de liberação, é muito complexo. Os Bombeiros estão cada vez mais exigentes”, contou.

Um dos principais motivos do fechamento da Ilha para obras foi o gramado. Durante o inverno, o sistema de drenagem antigo da casa leonina sofria com as fortes chuvas, fazendo com que o campo de jogo ficasse impraticável. Assim, um novo gramado, aumento do nível do solo em 45cm, inclinações em quatro águas, no Padrão FIFA, e drenagem foram instalados.

Além disso, a Ilha tem recebido outras melhorias: iluminação de leds, nova subestação para 1000kVA, atualização da pintura, reconstrução do banco de reservas, colocação de gramado sintético ao redor da Ilha, inserção de escudos 3D, reforma dos vestiários e disponibilização de banheiro acessíveis e familiares.

Números na Arena de Pernambuco

Durante o período longe da Praça da Bandeira, o Sport mandou seus compromissos na Arena de Pernambuco. Em 28 jogos, o Rubro-negro teve um aproveitamento de 65,4% dos pontos disputados. Foram 16 vitórias, sete empates e cinco derrotas no período em que esteve em São Lourenço da Mata.

No recorte, o Leão ainda conseguiu quebrar duas vezes o recorde de público do estádio. Primeiro, 45.492 torcedores acompanharam o empate sem gols com o Santa Cruz, pela semifinal do Pernambucano. Em seguida, 45.500 rubro-negros marcaram presença para assistir o duelo com o Náutico, pela final do Estadual.

