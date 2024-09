A- A+

Sport Igor Cariús atinge a marca de 50 jogos pelo Sport e projeta novos objetivos Marca do lateral-esquerdo foi alcançada no duelo contra o Goiás, disputado na última quarta-feira

O lateral-esquerdo Igor Cariús alcançou a marca de 50 jogos com a camisa do Sport, durante a partida contra o Goiás, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, realizada na última quarta-feira (18). O confronto terminou empatado em 1x1, e Igor, mais uma vez titular da equipe, comemorou o feito e destacou seus planos para o futuro.

“Muito feliz por alcançar essa marca expressiva com a camisa do Sport. O nosso time, ontem, mostrou uma grande entrega durante todo o jogo e conquistou um ponto que será muito importante. Espero poder aumentar essa marca, alcançar números ainda mais expressivos e continuar ajudando o clube”, comentou o atleta.

Foi com a camisa do Sport que Cariús viveu um dos momentos mais conturbados da carreira. No ano passado, o jogador sofreu uma punição imposta pelo STJD por envolvimento em caso de manipulação de resultados, quando ainda atuava no Cuiabá. À época, o lateral ficou suspenso das atividades por 360 dias, até retornar ao Leão no meio deste ano.

Desde então, já soma nove partidas pela equipe pernambucana nesta edição da Série B e tem sido utilizado pelo técnico Pepa na lateral direita, em meio às ausências na posição. Ao todo, nas 50 aparições pelo Leão, Cariús tem um gol e oito assistências.

Em boa fase junto ao clube, Igor Cariús já projeta a próxima partida do Sport na Segundona. O Rubro-negro visita o Paysandu, na segunda-feira (23), às 18h30, na Curuzu.

“Estamos vivendo um bom momento na competição, com cinco jogos de invencibilidade e três vitórias. Precisamos manter essa sequência para seguir firmes no G4. Sabemos que será um jogo difícil contra o Paysandu, mas vamos nos preparar bem para buscar mais uma vitória”, concluiu.

Após o empate com o Goiás, na Arena de Pernambuco, o Sport chegou aos 43 pontos, ocupando a quarta colocação na tabela. O time pernambucano está invicto na competição há cinco jogos.

