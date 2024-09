A- A+

Sport Técnico do Sport sai em defesa de Coutinho após pênalti perdido: "não vamos apontar o dedo" Camisa 9 teve a chance de garantir a vitória rubro-negra sobre o Goiás, mas desperdiçou penalidade no fim

O técnico do Sport, Pepa, saiu em defesa do atacante Gustavo Coutinho, após o empate do Leão com o Goiás, em 1x1, na noite desta quarta-feira (18), na Arena de Pernambuco. O camisa 9 teve a oportunidade de garantir a vitória leonina, aos 51 do segundo tempo, mas desperdiçou uma penalidade ao acertar a trave direita de Tadeu.

Em coletiva concedida depois da partida, Pepa minimizou o lance e garantiu apoio ao centroavante, apesar da chuva de xingamentos lançada pela torcida em direção ao jogador ao término da partida.

"O Coutinho teve uma personalidade tremenda. Ele continua a ser o maior artilheiro da equipe. Aqui, ninguém deixa cair ninguém, são coisas que acontecem. Ele bate muito bem, mas neste momento teve uma infelicidade que pode acontecer com qualquer outro. Ele vai continuar a nos ajudar, vai ser feliz no Sport. A primeira coisa que fiz foi ir na direção dele, é um jogador que dá tudo, mas são coisas que acontecem", falou Pepa.

Com o pênalti perdido, Coutinho chegou a oito jogos consecutivos sem balançar as redes. É a segunda maior sequência do centroavante sem marcar. Em outro período da temporada, ele ficou nove partidas em jejum. Apesar da marca, o atleta ainda é o artilheiro da equipe em 2024, com 16 gols em 50 partidas.

"Não vamos apontar o dedo a quem quer que seja. Todos os jogadores passam por fase ruins. Às vezes, há fases menos boas, ele (Coutinho) já deu muito e vai continuar a dar. Não há nenhum drama sobre o que aconteceu aqui do nosso lado", salientou o técnico português.

Além de desperdiçar a penalidade contra o Goiás, Gustavo Coutinho ainda recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Esmeraldino. Assim, o atacante está fora do próximo jogo leonino, diante do Paysandu, segunda-feira (23), às 18h30, em Belém.

Veja também

Libertadores Botafogo e São Paulo ficam no empate, no Rio, pelas quartas da Libertadores