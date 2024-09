Futsal: Sport e ASEC Caruaru empatam; Náutico vence

A- A+

A última terça-feira (17) foi repleta de jogos pelo Campeonato Pernambucano de Futsal. Em Caruaru, ASEC Caruaru e Sport ficaram empatados em um agitado 4 x 4. No Recife, o Náutico/Tamandaré venceu o Igarassu por 4 x 2, de virada. E em Goiana, Arcoverde/Flashnet goleou fora de casa o Atlético por 5 x 2.

Apesar de estar nas semifinais do Campeonato Brasileiro de Futsal, o Sport não teve vida fácil diante do ASEC Caruaru, fora de casa. A equipe do Agreste possui em seu elenco vários atletas experientes, incluindo jogadores que já passaram pelo Leão, como nos casos de Ewerton, Baton, João Barbosa e Migulha.

No primeiro tempo, a equipe da casa surpreendeu e foi para o intervalo vencendo por 2 x 0. Ainda saíram reclamando de um lance polêmico, onde em um tiro livre dos dez metros batido por Baton, o goleiro Neto Mestre havia adiantado além da linha permitida.

Na volta do intervalo, o Sport diminuiu logo de início, mas sofreu o terceiro. O Rubro-negro voltou a reagir e buscou o empate por 3 x 3. Mas não tardou muito e o Caruaru foi atrás do quatro gol e tudo parecia selado. Porém, restando menos de um minuto, o Leão utilizou o goleiro linha e chegou ao empate definitivo de 4 x 4.

O Sport larga no campeonato com uma vitória e um empata. Enquanto o Caruaru tem uma derrota e um empate.

Náutico 100%

Jogando no Ginásio dos Aflitos, o Náutico/Tamandaré tomou um susto logo de cara e viu a Atlética Igarassu abrir o placar. Mas antes do intervalo, a equipe alvirrubra virou a partida. No segundo tempo, o Timbu chegou a ampliar a vantagem, mas o time do litoral norte respondeu e trouxe para 3 x 2.

Na base da abafa e na tentativa de utilizar o goleiro-linha, a Atlética Igarassu tentava pressionar em busca do gol de empate. Mas em um erro, o Náutico aproveito o vacilo e determinou o placar em 4 x 2.

Todos resultados desta terça-feira (17)

ASEC Caruaru 4 x 4 Sport

Náutico/Tamandaré 4 x 2 Atlética Igarassu

Atlético Goiana 2 x 5 Arcoverde/Flashnet

