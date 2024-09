A- A+

Futsal Sport: definidas datas da semifinal contra o Fortaleza, no Brasileirão de Futsal Partida de ida, no Geraldão, será realizada no dia 07/10

Sport x Fortaleza é uma das semifinais do Campeonato Brasileiro de Futsal e nesta segunda-feira (16), conheceram as datas das partidas. O jogo de ida, acontece no Geraldão, no dia 07/10, às 20h. O confronto de volta, em Fortaleza, será realizado no 30/10, no mesmo horário.

Esse será o primeiro duelo entre rubro-negros e tricolores no Brasileirão de Futsal. As equipes estiveram em grupos opostos na primeira fase do campeonato.

Dono de um grande investimento no futsal, o Fortaleza está na final da Copa do Brasil de Futsal e fará a decisão contra o Atlântico de Erechim-RS, atual campeão da Liga Nacional de Futsal. O Leão do Pici conta em seu elenco com atletas que marcaram época na Seleção Brasileira, como são os casos de Jé, Jackson Samurai e Valdin.

Por outro lado, o Sport construiu um projeto valorizando o futsal local e a base de elenco e comissão técnica está preenchida, quase toda, de profissionais pernambucanos. O Leão da Ilha do Retiro fez uma primeira fase segura e deixou Estrela do Norte-AM e Passo Fundo-RS pelo caminho no mata-mata.

Além do campeonato nacional, o Rubro-negro também está inserido no Campeonato Pernambuco, que nesta terça-feira (17), enfrenta o ASEC Caruaru, fora de casa, às 20h30, pela 2ª rodada do torneio. Outra disputa que o Leão fará parte é da Copa do Nordeste, competição que reunirá as melhores equipes da região em São João do Jaguaribe, Ceará, entre os dias 13 a 19 de outubro.

