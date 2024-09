Pernambucano fica entre os 10 melhores atletas de futsal do mundo na temporada 2023

A- A+

A Futsal Planet – veículo que possui reconhecimento da FIFA – elegeu o melhor atleta do mundo de futsal na temporada 2023. A premiação ficou com o brasileiro Pito, de 32 anos. Além dele, outros três brasileiros foram indicados, sendo um deles pernambucano: Richard Victor, do Atlântico Erechim.

Nascido em Recife. Richard deu seus primeiros passos como jogador nas quadras de futsal do Sport, aos cinco anos de idade. Lá, permaneceu até os 17 anos, antes de ir para o Palmeiras e tentar a transição para o campo.

Sem sucesso no futebol, Richard decidiu seguir carreira nas quadras, atuando por Marreco e Jaraguá, antes de se transferir ao Carlos Barbosa, em 2020. No Sul, o ala fez duas temporadas de destaque, em 2021 e 2022, com 23 gols marcados em 46 jogos. Ele também conquistou dois títulos pelo clube, o da Liga Gaúcha (2021) e o do Gaúchão (2022).

As boas atuações chamaram a atenção do Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, de Erechim, que definiu sua contratação para a temporada 2023. Já são 69 gols marcados em 86 jogos com a camisa do Atlântico, além do título da Liga Nacional de Futsal – onde foi o artilheiro e craque do torneio – e da SuperLiga Gazin. Durante o período, também foi convocado pela Seleção Brasileira de futsal.

Pelo Atlântico, Richard disputará, nos dias 22 e 29 de setembro, a final da Copa do Brasil da modalidade. A decisão será diante do Fortaleza, com o primeiro jogo marcado para a cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, e o segundo em Fortaleza, no Ceará.

