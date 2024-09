A- A+

Série B Sport perde pênalti no fim e fica no empate com o Goiás, pela Série B Resultado fez o Leão chegar aos 43 pontos, caindo para o 4º lugar na tabela

O Sport teve a faca e o queijo na mão para sair da Arena de Pernambuco com os três pontos, nesta quarta-feira (18). O Rubro-negro até saiu atrás no placar, mas chegou a empatar a partida com o Goiás ainda no primeiro tempo.

No segundo, na base do abafa, teve a bola do jogo nos pés de Gustavo Coutinho, mas o camisa 9 desperdiçou penalidade, fazendo com que o Leão ficasse no 1x1, pela 27ª rodada da Série B.

Com o resultado, a equipe do técnico Pepa foi aos 43 pontos e caiu para a 4ª colocação na tabela. O Esmeraldino, por sua vez, chegou aos 37 pontos, permanecendo na 9ª posição.

O jogo

Os mais de 14 mil rubro-negros que compareceram à Arena de Pernambuco acompanharam um primeiro tempo movimentado. No Sport, o técnico Pepa optou por mandar a campo praticamente o mesmo time que iniciou o jogo com o CRB, no domingo.

A exceção foi Felipe, que suspenso, já não poderia encarar os goianos por questões contratuais. Julián Fernández foi acionado na cabeça de área. Do lado esmeraldino, Vagner Mancini lançou uma formação com três zagueiros com o intuito de conter o ímpeto rubro-negro.

No mais, o Sport foi o responsável pela maior quantidade de investidas ofensivas nos 52 minutos iniciais. Apesar disso, o Goiás foi quem largou na frente no placar, ainda aos dez minutos. Edu aproveitou o escanteio no segundo pau e chutou firme para o fundo das redes de Caíque França.

Sem sentir o golpe, o Rubro-negro não demorou a reagir. Escolhido para entrar na vaga de Fabricio Domínguez, que deixou o campo lesionado, Pedro Vilhena foi derrubado na área, aos 18. Após análise do VAR, Zé Roberto deslocou Tadeu na cobrança e deixou tudo igual.

De forma intensa, o Leão esteve próximo do segundo gol. Ao todo, finalizou dez vezes em direção à meta adversária contra apenas quatro do Goiás, mas pecou na pontaria e foi para o vestiário em igualdade.

Pênalti perdido

Se no primeiro tempo, a qualidade técnica se sobressaia dos dois lados, na etapa complementar Sport e Goiás fizeram uma partida na base da transpiração. Foram poucos lances criativos de ambos os lados, em meio ao embate truncado.

Em raro lance de efeito, Lucas Lima deu grande passe para Barletta. O atacante ganhou da zaga em velocidade, mas chutou cruzado para fora, aos 13. Sete minutos depois, foi a vez de Tití Ortiz, de falta, ver Tadeu fazer boa defesa para evitar a virada rubro-negra.

Já na base do abafa, o Sport teve a bola do jogo nos acréscimos. Wellington Silva aproveitou passe curto da zaga goiana, se antecipou a Tadeu e foi derrubado pelo goleiro dentro da área. Na cobrança, Gustavo Coutinho teve a oportunidade de espantar a má fase, mas acertou a trave direita.

Ficha do jogo

Sport 1

Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert (Felipinho); Julián Fernández, Fabricio Domínguez (Pedro Vilhena) (Lenny Lobato), Lucas Lima e Tití Ortiz; Chrystian Barletta (Wellington Silva) e Zé Roberto (Gustavo Coutinho). Técnico: Pepa.

Goiás 1

Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson (Nathan) e Messias; Diego Caito, Marcão, Juninho e DG (Cristiano); Welliton (LH), Edu (Thiago Galhardo) e Jhon Vasquez (Paulo Baya). Técnico: Vagner Mancini.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Rafael Klein (FIFA/RS)

Assistentes: Michael Stanislau e Maurício Coelho da Silva Penna (ambos do RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Gols: Edu, aos 10' do 1T (GOI); Zé Roberto, aos 22' do 1T (SPT)

Cartões amarelos: Chrystian Barletta, Rafael Thyere, Tití Ortiz, Pedro Vilhena, Gustavo Coutinho, Felipinho (SPT); DG, Thiago Rodrigues, Messias, Juninho, Diego Caito, Lucas Ribeiro, Thiago Galhardo (GOI)

Público: 14.432 torcedores

Renda: R$ 239.110,00

