Futebol Sport pede apuração à Polícia Militar por confusão com torcedores após jogo contra CRB No último domingo (15), enquanto rubro-negros deixavam a Arena de Pernambuco, um tumulto foi realizado

Através de nota divulgada na noite da última segunda-feira (16), o Sport afirmou ter solicitado à Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) uma apuração das cenas vistas no último domingo (15), na saída dos torcedores da Arena de Pernambuco.

Na oportunidade, em vídeos divulgados nas redes sociais, percebe-se um tumulto entre os agentes de segurança com os torcedores, que comemoravam a vitória rubro-negra por 2x0, sobre o CRB.

Segundo o Sport, a ação dos policiais na saída do Setor Sul Inferior do estádio foi supostamente "desproporcional". Ainda de acordo com o clube, o departamento jurídico aguarda a "apuração dos fatos para tomar as devidas providências".

Confira a nota na íntegra:

O Sport Club do Recife informa que, através do seu departamento jurídico, encaminhou um ofício direcionado à Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) solicitando a apuração dos fatos ocorridos na saída de campo, após a vitória contra o CRB no último domingo (15). O caso foi divulgado através de vídeos publicados nas redes sociais registrando uma suposta ação desproporcional por parte da PMPE no Setor Sul Inferior da Arena de Pernambuco.

O Clube busca o esclarecimento dos fatos para que seja identificado algum ato de infração, haja vista que não concordamos com nenhum ato de violência por parte dos torcedores ou dos órgãos de segurança. Aguardamos a apuração dos fatos para tomar as devidas providências e defender o direito do nosso torcedor.

