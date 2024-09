A- A+

Sport Sport não poderá contar com Felipe em jogo contra o Goiás Além de receber o terceiro amarelo, volante tem vínculo com os goianos e não poderia atuar por questões contratuais

Depois de vencer o CRB, no domingo (15), o Sport já se prepara para mais um compromisso pela Série B. Nesta quarta-feira (18), o Leão recebe o Goiás, às 19h, na Arena de Pernambuco.

Para o duelo, o técnico Pepa não descarta realizar mudanças no time. Porém, uma modificação será necessária: o volante Felipe está fora da partida.

O cabeça de área recebeu o terceiro cartão amarelo perante o Galo da Pajuçara e terá que cumprir suspensão automática. Entretanto, Felipe já seria ausência para Pepa por outro motivo. Como está emprestado pelo Goiás ao Rubro-negro, não poderia entrar em campo por questões contratuais.

Sem o camisa 94, quem deve herdar a vaga à frente da zaga é o argentino Julián Fernández. O camisa 5 foi o escolhido de Pepa para entrar no lugar do titular no decorrer das últimas partidas.

Lista de pendurados

Tendo que lidar com uma sequência pesada de jogos, o treinador do Sport ainda tem outras preocupações para o futuro próximo. Ao todo, o Rubro-negro chega ao jogo deste meio de semana com nove jogadores pendurados.

Somam dois cartões amarelos o goleiro Caíque França, os zagueiros Alisson Cassiano, Allyson, Chico e Luciano Castán, os meias Lucas Lima e Tití Ortiz, além dos atacantes Gustavo Coutinho e Zé Roberto.

