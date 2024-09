A- A+

Futebol Pepa elogia coletivo do Sport, mas destaca qualidade técnica de Lucas Lima Meia marcou um gol e deu uma assistência na vitória do Leão por 2x0 diante do CRB, pela Série B

Foi inevitável não perguntar ao técnico Pepa sobre o meia Lucas Lima. Afinal, com um gol e uma assistência, na vitória do Sport por 2x0, diante do CRB, na Arena de Pernambuco, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o atleta foi o nome da noite em que recolocou os rubro-negros no G4 do torneio. Para o treinador, uma prova da qualidade e do caráter do camisa 19.

“Mais do que a qualidade técnica do gol e da assistência, que sabemos que Lucas tem e vocês sabem melhor que eu por já acompanhar a carreira dele há tempo, tenho que reforçar o caráter e personalidade dele. No último jogo contra o CRB, ele levou um cartão amarelo para parar uma jogada. Ele se sacrificou. Corre para frente e para trás, ajudando na marcação. Ele é diferenciado, mas o que mais devo reforçar é o coletivo, o espírito do time e o que é entregue sem bola. É isso o que queremos no Sport”, afirmou.

O treinador também reconheceu que o Sport não começou bem a partida, mas “soube sofrer” e depois passou a ser dominante na etapa final.

“Nossos primeiros minutos não foram bons, com perdas fáceis de bola e de duelos. Isso me deixou preocupado no início. No segundo tempo, o time se tranquilizou mais. Sabíamos que a capacidade física do CRB não ia durar a partida toda, mas dependia da gente ter mais a bola. Mas não houve oportunidade deles no segundo tempo. Fomos dominadores lá (no Rei Pelé), mas hoje tivemos mais duelos. Tivemos a cabeça fria”, apontou.

“O ideal é ser dominante, com a ‘baliza zero’ (se tomar gols). Isso é perfeito, mas isso não é cinema ou teatro: é futebol. Temos de ter humildade de ver que haverá momentos que ficaremos por baixo e outros por cima. Fomos subindo ao longo da partida e isso nos deixa com um aspecto positivo”, completou.

O Sport é o atual quarto colocado, com 42 pontos. Na próxima rodada, o Leão encara o Goiás, quarta (18), também na Arena de Pernambuco.

