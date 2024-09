A- A+

Futebol Thyere adota tom humilde sobre impacto no crescimento do Sport: "eu que precisava mais da equipe" Zagueiro esteve em campo nos últimos quatro jogos da equipe, com três vitórias e um empate na Série B

Rafael Thyere voltou ao Sport nos últimos quatro jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, após quase três meses afastado por conta de uma lesão no tendão direito. No recorte, o Leão venceu três e empatou um. Significa então que o time rubro-negro precisava desse retorno para engrenar na competição? Na visão (humilde) do defensor, porém, a real necessidade era o inverso.

“É uma alegria voltar. Sabemos que é difícil ficar fora, sem contribuir. Fico feliz de ajudar, mas, nesse momento, eu precisava muito mais da equipe (do que o contrário). Ficar três meses fora e voltar em uma sequência de quatro jogos é complicado. O time me abraçou, esteve comigo, se entregando dentro de campo, conseguindo os resultados”, afirmou.

Tendo ou não participação direta de Thyere, é fato que o Sport deu uma arrancada na competição, voltando ao G4, ocupando o quarto lugar, com 42 pontos. Oportunidade para tranquilizar o torcedor e reacender a confiança no acesso.

“Em nenhum momento passa pela cabeça de que não vamos conseguir o acesso. Tivemos períodos complicados na competição, mas de forma alguma teve isso dentro do grupo. A confiança é muito grande. Agora é manter os pés no chão. Não somos os melhores porque conseguimos os resultados agora e não éramos os piores antes. É manter o equilíbrio porque ainda temos muito trabalho pela frente”, citou.

O próximo confronto do Sport é quarta (18), contra o Goiás, na Arena de Pernambuco. “Para se manter lá em cima na Série B, é preciso uma regularidade grande. A equipe vem fazendo um trabalho excelente, junto com a comissão técnica. Isso é importante para conseguir os objetivos do clube”, completou.

