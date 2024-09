A- A+

Sport Fabricio Domínguez vira dúvida e Sport pode ter três desfalques para encarar Paysandu Volante deixou o gramado contra o Goiás com dores no tornozelo direito

O Sport terá que lidar com desfalques para o próximo compromisso da Série B do Campeonato Brasileiro. O meia Tití Ortiz e o atacante Gustavo Coutinho serão ausências certas para a partida contra o Paysandu, segunda-feira (23), em Belém.

A dupla recebeu o terceiro amarelo no empate em 1x1 com o Goiás, na Arena de Pernambuco, e terá que cumprir suspensão automática.

Deles, apenas Ortiz vinha sendo utilizado como titular por Pepa. Acionado no segundo tempo, Coutinho perdeu o pênalti que poderia dar os três pontos ao Rubro-negro na reta final da partida.

Dúvida

Quem também pode ficar fora do compromisso do início da próxima semana é o volante Fabricio Domínguez. O camisa 8 deixou o campo ainda no primeiro tempo com dores no tornozelo direito e será reavaliado pelo departamento médico nesta quinta-feira (19).

Artilheiro do Leão nesta Série B com sete gols, o cabeça de área foi substituído por Pedro Vilhena diante do Esmeraldino.

Retorno

Em meio às ausências, Pepa vai contar com um retorno importante no meio-campo. Após ficar de fora da partida com o Goiás por cumprir suspensão, Felipe fica à disposição do treinador. Na quarta-feira, o argentino Julián Fernández foi o escolhido para atuar à frente da defesa rubro-negra.

