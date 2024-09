A- A+

Sport Sport: Ao lado do presidente Yuri Romão, Pepa conhece a Ilha do Retiro Treinador esteve na casa rubro-negra nesta quinta-feira (19) junto com sua comissão técnica

No comando do Sport há menos de um mês, o técnico Pepa conheceu a Ilha do Retiro nesta quinta-feira (19). Ao lado de sua comissão técnica, o português esteve acompanhado do presidente Yuri Romão e do executivo André Figueiredo, no local.

A casa rubro-negra está em reta final de obras para poder voltar a receber jogos. A expectativa da diretoria é que o jogo com o Ceará, pela 30ª rodada da Série B, em 04 de outubro, possa ser realizado na Praça da Bandeira. Para isso, o Sport necessita do laudo de liberação por parte dos órgãos de segurança.

Enquanto corre para fazer os últimos ajustes para retornar à sua casa, o Sport se prepara para dois jogos longe do Recife. Na segunda-feira (23), o Leão visita o Paysandu, às 18h30, em Belém. Já no domingo, dia 29, vai até São Paulo, onde encara o Mirassol, também às 18h30. Atualmente, o Rubro-negro é o 4º colocado da Série B, com 43 pontos.

Veja também

