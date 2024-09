A- A+

Futebol Empate com Goiás faz chances de acesso do Sport caírem para menos de 50% Os dados estatísticos são da Universidade Federal de Minas Gerais

Com a Série B entrando em sua reta decisiva, os torcedores começam a fazer contas para saber onde o clube do coração pode chegar ao término do campeonato. No caso do Sport, os rubro-negros estão atentos às possibilidades do Leão chegar à Série A do futebol brasileiro.

Atualmente, o time pernambucano é o quarto colocado, com 43 pontos. O empate em casa, com o Goiás, no meio de semana, e a vitória de alguns concorrentes diretos na briga pelo acesso fizeram as probabilidades leoninas de subir de divisão ter uma leve queda, ficando abaixo de 50%. Antes do início da última rodada, as chances do Sport estavam em 61,4%.

Segundo dados estatísticos do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances do Sport chegar à Série A são de 48,7%. É levado em conta o fato do Leão ainda ter uma partida a menos em relação aos times da parte de cima da tabela. Já a possibilidade de título é de apenas 7,2%.

Líder da Série B com 50 pontos, o Novorizontino tem 91,8% de chance de conseguir o acesso. Com um ponto a menos, o vice-líder Santos venceu o Botafogo-SP na quinta-feira (19) e viu sua porcentagem subir para 84,5%. Em terceiro, com 45 pontos, o Vila Nova tem 68,4% de possibilidade de chegar à Primeira Divisão.

Com o objetivo de elevar a probabilidade de conseguir o objetivo da temporada, o Sport terá uma sequência de duas partidas longe do Recife pela frente. Nesta segunda-feira (23), o Leão visita o Paysandu, em Belém, às 18h30. Já no domingo (29), no mesmo horário, vai até São Paulo, onde encara o Mirassol.

Chances de chegar à Série A pela UFMG

1 - Novorizontino (50 pontos) - 91,8%

2 - Santos (49 pontos) - 84,5%

3 - Vila Nova (45 pontos) - 68,4%

4 - Sport (43 pontos) - 48,7%

5 - Mirassol (43 pontos) - 35,6%

6 - América-MG (41 pontos) - 18,2%

7 - Avaí (40 pontos) - 14,1%

8 - Ceará (39 pontos) - 13,6%

9 - Amazonas (39 pontos) - 11,8%

10 - Goiás (37 pontos) - 6%

