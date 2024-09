A- A+

Sport Técnico do Sport liga alerta com número de jogadores pendurados Leão é o segundo time que mais recebe cartões nesta edição da Série B

O Sport viaja para Belém, neste domingo (22), com uma preocupação na bagagem: a lista de pendurados. O Leão chega ao confronto desta segunda-feira (23), diante do Paysandu, pela 28ª rodada da Série B, com nove jogadores com dois cartões amarelos.

O excesso de cartões, inclusive, é algo que tem deixado o técnico Pepa em alerta. O treinador não quer que os jogadores evitem disputar as jogadas de forma rígida. No entanto, deseja que os cartões, principalmente por reclamação, sejam evitados.

"Preocupa, e a análise que foi feita de tudo que está para trás é que não se perca tempo discutindo com árbitro", afirmou o português.

"Nós não vamos estar preocupados com quem está pendurado, porque se tiver que fazer uma falta, faz. Mas por protestar ou coisas que não valem a pena, isso não queremos", seguiu.

Nesta edição da Série B, o Sport é o segundo time com o maior número de cartões recebidos. São 88 amarelos e cinco vermelhos. Apenas o Ceará, com 91 amarelos e cinco vermelhos foi mais punido pela arbitragem.

Contra o Goiás, por exemplo, o Sport recebeu seis cartões amarelos ao longo da partida: Chrystian Barletta, Rafael Thyere, Pedro Vilhena, Felipinho, Tití Ortiz e Gustavo Coutinho foram os punidos pela arbitragem. Do sexteto, os dois últimos receberam o terceiro amarelo e desfalcam o Rubro-negro nesta segunda.

No mais, além de Thyere e Felipinho que chegaram ao segundo amarelo, a lista de pendurados leonina conta com Caíque França, Allyson, Alisson Cassiano, Chico, Luciano Castán, Lucas Lima e Zé Roberto.

"Sabemos que temos muitos jogadores pendurados, mas temos um elenco qualificado. Não gosto de usar a palavra reserva ou titular. Todos têm que estar preparados para jogar e ajudar o clube", finalizou Pepa.

