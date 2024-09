Invicto em setembro, Sport se reencontra e vive melhor momento na Série B

A- A+

Depois de passar por um momento turbulento na Série B, o Sport vai se reencontrando em fase determinante da competição. Em seis jogos realizados no mês de setembro, o Rubro-negro venceu quatro e empatou dois. Um aproveitamento de 77,7% dos pontos disputados no recorte. Pulou da 10ª colocação para o terceiro lugar, com 46 pontos.

Em outra etapa do campeonato, o Leão até chegou a ficar sete partidas sem sentir o sabor da derrota. No entanto, com quatro empates e três resultados positivos, foram 13 pontos acumulados entre a reta final da passagem de Mariano Soso e o primeiro compromisso do técnico Guto Ferreira. Um aproveitamento de 48%.

Nos seis jogos de invencibilidade de atualmente, o Sport também foi comandado por dois treinadores diferentes. No primeiro deles, perante o Ituano, o interino César Lucena foi o responsável por dirigir a equipe na vitória por 3x2, na Arena de Pernambuco. Anunciado no dia seguinte ao confronto, o português Pepa também não sentiu o sabor da derrota deste então.

Com o discurso de tratar cada jogo como uma "final" nesta reta decisiva de Segundona, Pepa tem conseguido resgatar a confiança do torcedor e devolveu o espírito competitivo à equipe.

São três triunfos e dois empates sob o comando do treinador de 43 anos, que tem pedido "equilíbrio emocional" ao time para saber lidar com diferentes situações ao longo das partidas.

O bom início pelo clube pernambucano, inclusive, faz Pepa ter a segunda melhor largada dirigindo uma equipe na carreira. Pelo time da Praça da Bandeira, o português tem 73,3% de aproveitamento até então.

Porcentagem que só fica atrás para a da passagem do técnico pelo Sanjonense, em 2013/14. À época, em cinco jogos, Pepa venceu quatro e perdeu um. Aproveitamento de 80%.

Buscando deixar o Sport mais próximo do objetivo da temporada, Pepa terá mais uma missão fora de casa na Série B. No domingo (29), o Rubro-negro visita o Mirassol, às 18h30, em São Paulo, pela 29ª rodada. Em quarto lugar, o clube paulista tem a mesma pontuação dos pernambucanos na briga pelo acesso.

