Pepa pede "equilíbrio emocional" ao Sport em maratona final da Série B

O Sport ainda não sabe o que é perder sob o comando do técnico Pepa. São cinco jogos sob o comando do português, com dois empates e três vitórias. A última delas, sobre o Paysandu, na noite de quarta-feira (23), em Belém. Os três pontos conquistados sobre o Papão, inclusive, foram exaltados pelo treinador pela entrega do time em mais uma "final".

"Temos um grupo forte e unido. O talento não pode se sobrepor ao trabalho, humildade, raça e entrega. Concordo com essa leitura. Temos que ter essa capacidade de entrega, cada jogo como se fosse uma final", enfatizou.

"É manter o equilíbrio emocional. No último jogo, em casa, fomos infelizes no último minuto. Mas agora conseguimos buscar três pontos aqui (Belém). Cada jogo, seja onde for, temos que encarar como uma final. Cada detalhe, cada ponto, faz toda diferença", seguiu.

Com o resultado na Curuzu, o Sport chegou à terceira colocação, indo aos 46 pontos. Posição minimizada pelo treinador para dar ênfase à sequência que o clube ainda terá pela frente no campeonato. Domingo, por exemplo, o Leão visita o Mirassol, às 18h30, em São Paulo.

"Queremos estar no G-4 quando o árbitro apitar no último minuto contra o Santos. Não temos que ter o anseio de ser campeão da Série B agora. Sabemos o caminho (do acesso), sabemos que é difícil. Mais do que fazer contas, é nos mantermos firmes, com muita personalidade. É uma maratona com muitos jogos", salientou.

"Estar no G-4 agora é muito bom, mas esse jogo já foi, agora é passado. É recuperar, fazer uma boa viagem, preparar o próximo jogo, porque vai ser mais uma final contra o Mirassol", finalizou.

