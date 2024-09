A- A+

SÉRIE B Sport: chance de acesso aumenta para 62,1% após vitória sobre o Paysandu Próximo compromisso do Leão será neste domingo (29), contra o Mirassol

A vitória por 1x0 sobre o Paysandu na última segunda (23), fora de casa, colocou o Sport no G-4 e devolveu a esperança do acesso à Série A para os torcedores rubro-negros.

De acordo com um levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), após o triunfo contra o Papão, a chance de acesso do Leão subiu de 48,7% para 62,1%.

Ocupando o terceiro lugar da tabela, o Leão da Ilha soma 46 pontos em 27 jogos, estando há cinco rodadas invicto. Vale salientar que a equipe pernambucana possui um jogo a menos que os adversários, devido o adiamento da partida contra o Operário-PR.

Dos próximos 11 jogos do Leão na Segunda Divisão, seis serão como mandante (contra Operário, Ceará, Botafogo-SP, Guarani, Chapecoense e Santos) e as outras cinco como visitante (Mirassol, Novorizontino, América-MG, Operário e Ponte Preta).

Também de acordo com a UFM, a probabilidade de vitória do Leão como mandante é 35,04%, enquanto a chance de vencer como visitante é de 31,1%.

Sport na Série B

Pela Segundona, o próximo compromisso do Leão será diante do Mirassol, no próximo domingo (29), às 18h30, fora de casa.

O confronto direto é válido pela 29ª rodada da Série B. Caso o Rubro-negro seja derrotado, pode terminar a rodada fora da zona de classificação.

Confira as chances de acesso à Série A segundo a UFMG:

1 - Novorizontino: 89,1%

2 - Santos: 79,6%

3 - Sport: 62,1%

4 -Vila Nova: 54,8%

5 - Mirassol; 49,2%

6 - América-MG: 25,4%

7 - Ceará: 16,7%

8 - Operário: 5,9%

9 - Avaí: 5,4%

10 - Coritiba: 5,1%

11 - Amazonas: 4,8%

12 - Goiás: 1,6%

13- Botafogo-SP: 0,15%

Ponte Preta, Chapecoense, Paysandu, Brusque, Ituano, CRB e Guarani: chance nula.

