SÉRIE B Sport x Ceará é remarcado pela CBF e pode marcar retorno do Leão à Ilha do Retiro Inicialmente, o jogo aconteceria no dia 4 de outubro, uma sexta-feira, mas foi adiado para a segunda, dia 7, às 21h (horário de Brasília)

A partida entre Sport e Ceará, válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi remarcada pela CBF. Inicialmente, o jogo aconteceria no dia 4 de outubro, uma sexta-feira, mas foi adiado para a segunda, dia 7, às 21h (horário de Brasília).



Mesmo com a alteração, o confronto segue mantido para acontecer sob mando do Sport, na Arena de Pernambuco. Contudo, existe a possibilidade do duelo nordestino marcar o reencontro entre torcida, time e primeiro contato do treinador Pepa com a casa do Leão: a Ilha do Retiro.

Entenda a situação

Com Sport e Ceará ocorrendo somente daqui a 11 dias, o mandante tem até a próxima segunda-feira (30) para conseguir a liberação do Corpo de Bombeiros, e obter os laudos necessários para a execução da partida no local.

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, na última vistoria feita pelos Bombeiros, o diretor de engenharia e patrimônio do clube, Walter Revoredo, se mostrou confiante no retorno já para a partida contra o Ceará, quando ainda estava marcada para sexta-feira (4).



“Falta pouco, acredito sim (que o estádio vai receber o jogo com o Ceará), mas estamos resolvendo. Essa visita deles faz parte do processo de liberação, é muito complexo. Os Bombeiros estão cada vez mais exigentes”, contou.

O último encontro

A última vez que Leão da Ilha atuou nos seus domínios foi na última rodada da Série B de 2023, quando o Sport, ainda com remotas chances de acesso, goleou o Sampaio Corrêa por 4x1, no dia 25 de novembro. O apito final acabou marcando o fim de uma temporada doída, amargando mais uma permanência na segunda divisão do futebol brasileiro.

Para fazer diferente

Após a chegada do treinador português, o Leão deve retornar ao Estádio Adelmar da Costa Carvalho no seu melhor momento na Série B. Invicto no mês de setembro, a volta pode ser um pretexto para o fim do Leão ser diferente, com ao menos o acesso à Série A. Nos últimos seis jogos, o Sport venceu quatro e empatou dois, alcançando a terceira colocação e com boa projeção para o restante da competição.

Ainda terá mais oportunidades

Caso não consiga a liberação já para o embate contra o Ceará, o Sport deve reencontrar seu torcedor, na Ilha do Retiro, na 32ª rodada, quando, mais uma vez com o mando de campo, encara o Botafogo-SP, no dia 18 de outubro.

