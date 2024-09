A- A+

BRASILEIRO ASPIRANTES Fortaleza x Sport se enfrentam pelo Brasileirão de Aspirantes; veja onde assistir Confronto na capital cearense, que marca a estreia do Rubro-negro, acontece nesta quinta-feira (26), às 16h

Fortaleza e Sport se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 16h (horário de Brasília), pela primeira rodada do Brasileirão de Aspirantes.

A estreia do Rubro-negro na competição, que retornou após a lacuna de um ano, acontece no Estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

Como chega o Sport

A equipe pernambucana conta com alguns jogadores que estavam no elenco do time profissional neste ano: o volante Lucas André, e os zagueiros Baraka e Nassom.

O zagueiro Marcelo Ajul, o meia Juan Xavier e o atacante Paulinho retornaram de empréstimos, e também completam o grupo ao lado de jogadores do Sub-17 e Sub-20.

Thiago Larghi é o treinador do Sport no Brasileirão de Aspirantes. O Leão está no grupo A do torneio e ainda enfrenta na primeira fase Atlético-MG, Botafogo, CRB, Fluminense, Vasco da Gama e Vitória.

“O Brasileiro de Aspirantes será uma grande oportunidade para expor os atletas das nossas categorias a um ambiente de competitividade elevado, além de darmos minutagem aos jogadores que já estavam compondo o elenco profissional e são ativos do Clube”, projetou Ricardo Luiz, executivo das categorias da base do Sport.

O Sport já participou de 3 edições do Brasileirão de Aspirantes



Em 2018, o Rubro-negro foi eliminado ainda na primeira fase, terminando na penúltima colocação do grupo com oito pontos ganhos e apenas uma vitória nos oito jogos disputados.

Já em 2019, o rendimento de pontos por jogo foi igual: oito. Porém, o Leão finalizou a primeira fase na 5ª colocação, uma abaixo da zona de classificação.

Em 2022, o Sport teve seu melhor desempenho no torneio Sub-23, quando conquistou vaga para a segunda fase, mas acabou eliminado já nas quartas de final para quem viria a ser o campeão da edição: o Cuiabá.

Como funciona o Brasileirão de Aspirantes

Após seis edições consecutivas (2017 a 2022) e não realização do torneio no ano passado - por falta de incentivo -, o Brasileirão de Aspirantes volta a acontecer em 2024 com subsídio da CBF.

Jogadores até 23 anos de idade podem participar da competição. O formato segue com 16 clubes participantes, contudo, desta vez, a primeira fase do torneio volta a ter oito times divididos em dois grupos.

Agora, com um novo modelo para a segunda fase, em que os quatro melhores dos grupos A e B avançam para às quartas de final, e se enfrentam seguindo o seguinte critério:

- 1º colocado Grupo A x 4º colocado Grupo B;

- 2º colocado Grupo A x 3º colocado Grupo B;

- 1º colocado Grupo B x 4º colocado Grupo A;

- 2º colocado Grupo B x 3º colocado Grupo A.

Onde assistir

TV Leão Novibet (Youtube)

