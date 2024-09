A- A+

Futebol Sport vai chefiar delegação da Seleção Brasileira nos jogos contra Chile e Peru pelas Eliminatórias Presidente do clube, Yuri Romão, agradeceu à CBF pelo "reconhecimento de entrega e trabalho"

O Sport comunicou nesta sexta (27) que foi convidado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em nome do presidente do clube, Yuri Romão, para chefiar a delegação da Seleção Brasileira na próxima data Fifa nos confrontos contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Em nota, o Sport informou que "recebe o convite de forma honrosa, como um claro sinal da retomada do prestígio do clube em cenário nacional, tanto pela reestruturação administrativa, quanto pela fase vivida dentro de campo"

"Recebo esse convite como uma convocação, uma forma de valorizar ainda mais a marca do Sport. Isso demonstra que estamos recuperando a imagem e a credibilidade do nosso Clube em âmbito nacional e internacional. É o reconhecimento de muita entrega e trabalho da nossa gestão, que tem feito um grande trabalho de retomada desde o primeiro dia que entramos no clube", disse o presidente Yuri Romão.

