Futebol Com surpresas nas laterais e ataque, Dorival Júnior convoca Seleção Brasileira Brasil enfrenta o Chile e o Peru, nos dias 10 e 15 de outubro, respectivamente, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, divulgou nesta sexta (27) a lista de convocados para representar o país nos jogos contra Chile e Peru, nos dias 10 e 15 de outubro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.



Da lista, as maiores surpresas foram os laterais Abner e Vanderson, do Lyon e Cruzeiro, respectivamente, além do atacante Igor Jesus, do Botafogo. O trio não estava na convocação anterior. Já Raphinha e Savinho, cortados por lesão nos jogos passados, voltam à Seleção.

O Brasil está na quinta posição das Eliminatórias, com 10 pontos, acumulando três vitórias, um empate e quatro derrotas. O duelo perante o Chile será no Nacional de Santiago, enquanto o confronto perante os peruanos acontece no Mané Garrincha, em Brasília-DF.



Convocados da Seleção Brasileira



Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Manchester City)

Laterais

Danilo (Juventus)

Vanderson (Cruzeiro)

Abner (Lyon)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros

Bremer (Juventus)

Eder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Meias

André (Wolverhampton)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

Lucas Paquetá (West Ham)

Rodrygo (Real Madrid)

Atacantes

Endrick (Real Madrid)

Igor Jesus (Botafogo)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Luiz Henrique (Botafogo)

Raphinha (Barcelona)

Savinho (Manchester City)

Vinicius Júnior (Real Madrid)

