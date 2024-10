A- A+

Futebol Em AGE, sócios do Sport votam em maioria pela modernização do estatuto O novo documento que rege o Leão passa a valer no início de 2025

Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada na tarde desta sexta-feira (4), na sede da Ilha do Retiro, 397 sócios do Sport escolheram por aprovar a modernização do estatuto do clube. O novo documento que rege o Leão passa a valer no início de 2025.

De forma tranquila, a votação ocorreu das 7h30 às 16h. O sócio depositou seu voto em formato de cédula com a marcação de "Sim" ou "Não", nas 18 urnas que foram divididas em categorias Patrimoniais e Contribuintes. Ao todo, 749 associados compareceram às urnas. Destes, 352 foram contra a atualização do documento que rege o clube.

A inclusão de um artigo que permite que o Leão receba uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) é uma das principais novidades do novo estatuto e que tem empolgado o torcedor. Ao menos foi o que contou à reportagem, o torcedor Elison Vinícius.

“Tudo tem seu lado positivo e negativo. Acredito que o nosso estatuto é muito antigo, precisa de uma modernização. Além disso, é uma possibilidade de abrir as portas para uma SAF, coisa que eu acredito que o clube necessita”, falou o rubro-negro de 31 anos.

Outras modernizações chamam a atenção. Dentre elas, estão: a criação do Conselho de Administração composto por cinco membros; a criação da Comissão de Ética e Conduta; agravamento das punições para sócios infratores; alterações nas regras eleitorais a partir de 2025. Esse último ponto, vale ressaltar, é o único do estatuto que, caso seja aprovado, só passará a valer para o pleito de 2026.

Urnas (Sim x Não)

Urna 1 - 38 x 36

Urna 2 - 31 x 20

Urna 3 - 05 x 01

Urna 4 - 27 x 17

Urna 5 - 25 x 18

Urna 6 - 31 x 29

Urna 7 - 24 x 15

Urna 8 - 23 x 22

Urna 9 - 04 x 03

Urna 10 - 17 x 29

Urna 11 - 33 x 17

Urna 12 - 18 x 16

Urna 13 - 16 x 22

Urna 14 - 21 x 22

Urna 15 - 20 x 9

Urna 16 - 20 x 16

Urna 17 - 22 x 31

Urna 18 - 22 x 29

Total: 397 x 352

Veja também

Mundial de Clubes Guardiola critica a Fifa por criar regra direcionada ao Mundial de Clubes: 'Não entendo'