Sport Com proposta de SAF, Sport começa AGE com votação de sócios Votação segue até as 16h desta sexta (4)

Começou, na manhã desta sexta-feira (4), a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) com os sócios do Sport comparecendo à Ilha do Retiro, no Recife, para votar uma reforma do estatuto, e, consequentemente, decidir o futuro do clube. O novo documento que vai reger a instituição entrará em vigor no início de 2025.

Torcedor vota na AGE do Sport. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Os sócios inadimplentes tiveram até o último dia 30 para regularizar seus respectivos planos para participarem da votação. Assim, só estão aptos ao pleito aqueles que integram o quadro social desde 4 de outubro do ano passado e tenham 18 anos de idade na data da Assembleia. Ao todo, o clube possui 13 mil torcedores habilitados a votar.

"É imprescindível que todos os torcedores habilitados venham votar, registrar sua opinião e decisão para que eles façam parte dos caminhos que o clube vai tomar no futuro. A reforma do estatuto está diretamente ligada à condução do futuro do Sport", afirmou o diretor Jurídico do clube, Paulo Gordiano.

Paulo Gordiano, diretor Jurídico do Sport. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

A primeira convocação para a AGE aconteceu às 7h30, enquanto a segunda foi às 8h30, com qualquer número de pessoas presentes, e segue até as 16h.



O sócio vota em formato de cédula com a marcação de "Sim" ou "Não". Os votos são depositados em 18 urnas, divididas em categorias Patrimoniais.

A inclusão de um artigo que permite que o Leão receba uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) é uma das principais novidades do novo estatuto.

Outras modernizações chamam a atenção. Dentre elas, estão: a criação do Conselho de Administração composto por cinco membros; a criação da Comissão de Ética e Conduta; agravamento das punições para sócios infratores; alterações nas regras eleitorais a partir de 2025. Esse último ponto, vale ressaltar, é o único do estatuto que, caso seja aprovado, só passará a valer para o pleito de 2026.

Divergências

Como é natural de toda votação, já nesta manhã houve muita discordância entre alguns sócios. O principal ponto que causava divergência girava em torno justamente da aprovação ou não de uma regulamentação para a SAF no Sport, muito aguardada e comentada nos últimos anos no clube.

Um dos sócios, que preferiu não se identificar, explicou à Folha de Pernambuco que era contra o novo estatuto porque não sente segurança no modelo de administração.

"Eu sou contra por conta do modelo de administração, principalmente pela questão da SAF. Se a gente aprovar e vier um presidente pior, que não saiba administrar, vamos ficar sujeitos a algo muito ruim para o clube. Até se tivéssemos uma cláusula rescisória, como aconteceu na SAF do Vasco, mas nem isso. Por isso que dou contra o modelo e vou votar 'Não', mas acho que o novo estatuto vai ganhar", disse.

Por outro lado, há quem seja a favor da mudança. Um desses torcedores é Adilson e Silva Correia Neto, funcionário público de 47 anos. À reportagem, ele contou que aprova a modernização porque vê que, assim, o Sport vai poder subir no cenário nacional e disputar com outras equipes do Nordeste em ascensão, como Fortaleza e Bahia.

"Apesar de sentir um pouco de medo da mudança, acho que a modernização do estatuto é necessária, principalmente para que o Sport se equipare a outros gigantes. No Nordeste, os maiores clubes são, sem dúvidas, Sport e Bahia, e a gente vê que tanto o Bahia quanto o Fortaleza melhoraram muito depois da chegada da SAF. Acho que eles podem ser exemplos pra gente nesse quesito", explicou.

Adilson, torcedor. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

