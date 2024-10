A- A+

SPORT Sport inicia venda de ingressos para partida contra o Ceará, na Ilha do Retiro Duelo marca o retorno do Leão à Ilha; partida acontece nesta segunda (7)

Após quase um ano longe de casa, o torcedor rubro-negro finalmente poderá acompanhar o Leão nas arquibancadas da Ilha do Retiro. O Sport iniciou, na tarde desta quinta-feira (3), a venda de ingressos para o confronto contra o Ceará, válido pela 30ª rodada da Série B, na próxima segunda-feira (7), às 21h.

As vendas dos bilhetes se iniciaram às 14h desta quinta (3) para os torcedores membros da categoria Sócio 87. Na sexta (4), às 14h, as vendas serão iniciadas para os sócios Rubro-Negro. Às 18h, por sua vez, para os sócios Leão. O público geral poderá comprar o bilhete às 20h.

Segundo o clube, o check-in para os sócios serão encerrados às 21h, respeitando assim o prazo de 48h antes da partida. As vendas do ingressos irá funcionar mediante a capacidade do estádio e disponibilidade.

O check-in físico para sócio Pessoa Com Deficiência (PCD) acontece nesta quinta (03) e sexta-feira (04), das 9h às 17h; no sábado (05), das 9h às 13h; no domingo (6) das 9h às 12h; e na segunda-feira (7), das 9h às 18h, mediante disponibilidade.



A idade limite de gratuidade para crianças vai até 07 anos e 11 meses, mediante apresentação de documentação comprobatória no acesso à Ilha do Retiro.

Confira o cronograma completo e valores:

Venda física



As vendas presenciais ocorrem na bilheteria social da Ilha do Retiro, no sábado (5), das 9h às 17h; e na segunda-feira (7) das 9h às 22h15, mediante disponibilidade, tanto para o associado quanto para o público geral.

Sócio

Cadeiras Central: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 75

Assento Especial: R$ 50

Sociais: R$ 50

Arquibancada Frontal: R$ 50



Não sócio

Cadeiras Central: R$ 200

Cadeiras Ampliação: R$ 150

Assento Especial: R$ 100

Arquibancada Frontal: R$ 100

Arquibancada Sede: R$ 60



Proprietário

Cadeiras Central: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 100

Assento Especial: R$ 100

Camarotes: R$ 100



Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 50

Cadeiras Ampliação: R$ 50

Assento Especial: R$ 50

Camarotes: R$ 50

Visitantes

Arquibancada Placar Visitante: R$ 60/ R$ 30



Bilheterias físicas



Bilheteria social:

Sexta: 8h às 19h

Sábado: 8h às 17h

