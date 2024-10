A- A+

FUTEBOL Sport confirma jogo contra o Ceará para a Ilha do Retiro Leão recebeu laudo do Batalhão de Choque da Polícia Militar, que exigia melhorias no sistema de monitoramento do estádio

A dúvida em relação sobre o próximo jogo do Sport como mandante chegou ao fim. Na noite desta quarta-feira (2), o clube pernambucano publicou um vídeo anunciando que o compromisso com o Ceará, marcado para segunda-feira (7), às 21h, válido pela 30ª rodada da Série B, será na Ilha do Retiro.

A última vez que o Rubro-negro atuou em sua casa foi em novembro do ano passado, quando venceu o Sampaio Corrêa pela última rodada daquela Segundona.

No site da CBF, o clássico nordestino com os cearenses ainda está agendado para a Arena de Pernambuco.

Depois de receber o alvará do Corpo de Bombeiros no início da semana, o Sport recebeu a visita do Batalhão de Choque da Polícia Militar na terça. Segundo o clube, o órgão tinha feito algumas exigências de melhorias no sistema de monitoramento para que a Ilha tivesse liberada sua capacidade máxima atual. Problema que foi resolvido nesta quarta.

Ilha renovada

Um dos principais motivos do fechamento da Ilha para obras no fim do ano passado foi o gramado. Durante o inverno, o sistema de drenagem antigo da casa leonina sofria com as fortes chuvas, fazendo com que o campo de jogo ficasse impraticável. Assim, um novo gramado, aumento do nível do solo em 45cm, inclinações em quatro águas, no Padrão FIFA, e drenagem foram instalados.

Além disso, a Ilha recebeu uma série de outras melhorias: iluminação de leds, nova subestação para 1000kVA, atualização da pintura, reconstrução do banco de reservas, colocação de gramado sintético ao redor da Ilha, inserção de escudos 3D, reforma dos vestiários e disponibilização de banheiro acessíveis e familiares.

Números na Arena de Pernambuco

Durante o período longe da Praça da Bandeira, o Sport mandou seus compromissos na Arena de Pernambuco. Em 28 jogos, o Rubro-negro teve um aproveitamento de 65,4% dos pontos disputados. Foram 16 vitórias, sete empates e cinco derrotas no período em que esteve em São Lourenço da Mata.

No recorte, o Leão ainda conseguiu quebrar duas vezes o recorde de público do estádio. Primeiro, 45.492 torcedores acompanharam o empate sem gols com o Santa Cruz, pela semifinal do Pernambucano. Em seguida, 45.500 rubro-negros marcaram presença para assistir o duelo com o Náutico, pela final do Estadual.

